Жительница Пинска купила некачественную обувь в интернет-магазине, а ей отказались возвращать деньги 23.02.2024, 14:14

Но женщина все-таки смогла решить проблему.

Женщина из Пинска купила в онлайн-магазине обувь, но вскоре там треснула подошва. Вернуть деньги за некачественный товар продавец не захотел без проведения экспертизы. В итоге пинчанка обратилась в Госкомитет судебных экспертиз, сообщается на сайте ведомства.

«При исследовании обуви эксперт пришел к выводу, что дефекты в виде трещин на подошве являются скрытыми производственными, причиной их образования стали конструктивные особенности деталей обуви и материалы изготовления подошвы», — говорится в сообщении.

Получив заключение экспертизы, женщина снова обратилась к представителю маркетплейса. Он вернул ей деньги за обувь, но в нарушение закона отказался возмещать расходы на экспертизу.

В итоге урегулировать конфликт удалось в досудебном порядке. Продавец возместил женщине стоимость экспертизы, а также моральный ущерб в размере 400 рублей и другие расходы, связанные с возвратом некачественного товара.