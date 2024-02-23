«Под ложечкой у старого крыса Владимира Владимировича неприятно засосало» Дмитрий Зотиков

23.02.2024, 14:17

В спальню тут же вбежал верный пресс-секретарь Песков.

Обиженный на весь мир старый крыс Владимир Владимирович сидел на краю мусорного бака в ожидании очередной порции пищи. С которой в последнее время возникли серьезные проблемы.

Люди перестали выкидывать еду! Вот раньше можно было запросто найти мясо в недоеденном на вечеринке рагу или даже пол пиццы, покусанной, но не съеденной детьми. Ох, как Владимир Владимирович ненавидел это вечно кричащее и орущее поколение. И как любил пугать их, вылезая внезапно на забор и делая вид, что хочет прыгнуть.

Сейчас все изменилось. Перестали выкидывать даже обглоданные кости. Владимир Владимирович тяжело вздохнул и от нечего делать принялся рассматривать свой облезлый хвост.

Тут возле бака внезапно появился старый кот Байден. Он не сразу узнал Владимира Владимировича. Хотя они были знакомы много лет.

- Привет, старый дуралей, - сказал Владимир Владимирович. - Что ты делаешь на моей помойке?

- Решено твою помойку закрыть, - ответил Байден подслеповато глядя на старого крыса.

- И кто же принял такое решение? - насмешливо спросил Владимир Владимирович. Под ложечкой у которого все-таки неприятно засосало.

- Решено на общем собрании котов нашего двора. Здесь полная антисанитария. Мухи, запах, В таком дерьме нельзя жить!

- Вам нельзя, мне можно, - отрезал Владимир Владимирович. - Это мои традиционные ценности. И не тебе, Байден, дано их разрушить. Люди не могут жить без помойки. И стоит убрать одну, как они тут же на этом самом месте делают две!

Тут к Байдену присоединились и другие коты. Макрон, Шольц и еще несколько мелких и незнакомых Владимиру Владимировичу мяукавших на него тварей.

- Я знаком с товарищем Си, - в отчаянии закричал тогда Владимир Владимирович, бешено вертя хвостом.

Коты в нерешительности замолчали. У проживавшего на задворках скунса была не самая хорошая репутация. Кот Байден, устав мяукать, лег спать прямо возле бака. Другие коты, не имея никакого плана действовать, разбрелись по двору.

- Не взять вам Володьку Шарапова, - усмехнулся старый крыс, вспоминая сцену из одного фильма, который он смотрел сидя на подоконнике одной из квартир. - Любой, кто загонит меня в угол, узнает на что способен старый и облезлый с виду крыс. Вам никогда не закрыть мою помойку. Она будет все больше и больше пока в нее не превратится весь ваш двор. Брысь отсюда, ничтожные коты. Я хотел когда-то стать среди вас своим, но вы меня отвергли. Воротили нос от дурно пахнущего крыса, и теперь моя очередь мстить. И моя мстя будет беспощадной и жестокой!

Тут из мусорного бака вылезла крыса Марго. Он легла возле старого крыса и сказала:

- Владимир Владимирович, станьте нашим крысиным королем!

*

Президент Путин проснулся, стащил с себя ночной колпак и стал вспоминать сон. Потом позвонил в колокольчик. В спальню тут же вбежал его верный пресс-секретарь.

- Дима, - сказал ему Президент, - срочно собери всех наших. Это как ее... Федеральное собрание. Я хочу сделать важное заявление!

Дмитрий Зотиков, «Телеграм»