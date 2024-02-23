Зеленский объяснил, как должно выглядеть дипломатическое завершение войны 9 23.02.2024, 14:24

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Владимир Зеленский

Украина будет говорить с сильной позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что дипломатическое завершение войны возможно только на основе украинской формулы мира, которая предусматривает освобождение всех украинских территорий, которые были оккупированы Россией.

Об этом Зеленский заявил в интервью FOX News.

«Мой сигнал − мы не хотим повторять Минские договоренности, но относительно другой части нашей территории. Никаких новых замороженных конфликтов. Мы не верим в это. И я не доверяю ему (российскому диктатору Владимиру Путину − ред.). Относительно стола переговоров − когда мы подготовимся, когда будет документ, основанный на нашей формуле мира, наш основной документ, и когда мы будем иметь поддержку мира, тогда мы сможем искать пути, как говорить с представителями России», − сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Украина будет говорить с Россией с сильной позиции.

«С сильной позиции мы имеем один очень важный дипломатический путь − это документ. И когда он будет готов, то неважно, где мы остановимся на тот момент. Если мы будем сильными по всем пунктам, которые я озвучил, и когда мы будем иметь документ, и на нашей стороне будет большинство крупных стран, ключевых, тех, которые принимают решения, то тогда мы сможем говорить о политических переговорах», − подчеркнул Зеленский.