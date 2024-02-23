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Лукашисты устроили «хапун» в Петрикове и Житковичах

  • 23.02.2024, 15:24
Лукашисты устроили «хапун» в Петрикове и Житковичах

Задержаны по меньшей мере шестеро местных жителей.

Силовики отчитались о рейде «с подразделением специального назначения „Буран“» по Петрикову и Житковичам.

«В ходе отработки выявлены персонажи, пренебрегающие ст. 19.11 (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции) КоАП, а также ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ст. 368 (Оскорбление Александра Лукашенко) и ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК Беларуси», — говорится в сообщении ГУБОПиК.

Судя по опубликованному видео, задержаны по меньшей мере шестеро местных жителей. Кто-то из них признался в подписке на «экстремистские паблики», кто-то сознался в нелестных высказываниях об Александре Лукашенко.

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