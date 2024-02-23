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Ради одной фразы: зачем Медведев выдал новую порцию скандальных заявлений

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  • 23.02.2024, 15:27
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Ради одной фразы: зачем Медведев выдал новую порцию скандальных заявлений

Эксперт ответил.

Недавно советник председателя Совбеза России Дмитрий Медведев дал новое интервью, в котором выдал ряд странных заявлений. В частности, он подчеркнул, что Россия мечтает захватить Киев и Одессу.

Также Медведев вспомнил о переговорах с Украиной, которые, как оказалось, России уже и не нужны. Подробно заявления Дмитрия Медведева в эфире «24 Канала» проанализировал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Что хотел донести Медведев

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев недавно дал большое интервью, в котором опозорился рядом заявлений. Он, в частности, заявил, что российские оккупанты снова дойдут до Киева в целях так называемой «СВО». Одессу он назвал «российским городом».

«Россияне, как всегда, пытаются всех перехитрить, мол, никто в мире не догадается, что они делают. Понятно, что Россия хочет захватить Киев и Одессу, но Медведев так осторожно высказывался: «Киев захватим, но как-то потом, Одессу мы ждем», – отметил Михаил Шейтельман.

В интервью Медведева также были интересные разногласия. Он заявил, что Киев – «русский город», однако из него почему-то якобы «идет угроза существованию России». Кроме того, Медведев сказал, что Россия не хочет договариваться с Украиной, хотя Владимир Путин утверждал об обратном.

«Зачем он вообще выступил? Все было для последней фразы. Он сказал, что на Западе якобы предлагают вести переговоры с Россией и искать компромисс, но им это все неинтересно. То есть это только Путин пытается продавить тему переговоров, фактически готов целовать руки и ноги западным политикам. У них идет игра в доброго и злого полицейского», – подчеркнул политтехнолог.

Более того, Медведев пригрозил украинцам на оккупированных территориях, которые ждут деоккупации, ссылкой в Сибирь. Принудительная депортация, о которой сказал российский политик, могут рассматривать как акт геноцида. Поэтому с такими заявлениями могут разбираться и в Гааге.

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