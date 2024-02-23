Новый Volkswagen Tiguan получил мощные версии с низким расходом топлива 3 23.02.2024, 15:34

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Всего 0,5 литра на 100 километров.

Линейку Volkswagen Tiguan 2024 пополнили новые пагон-гибридные модификации eHybrid. Они уже поступили в продажу в Европе и стоят от 48 655 евро. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого производителя.

Новый Volkswagen Tiguan eHybrid оборудован 1,5-литровой турбочетверкой и электромотором. Кроссовер предлагается в двух исполнениях: на 204 л.с. и 350 Н∙м и 272 л.с. и 400 Нм.

В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 8,2 с, а максимальная скорость составляет 210 км/ч. 272-сильный вариант способен разогнаться до сотни за 7,2 с и развить 215 км/ч.

Большая батарея на 19,7 кВт∙ч позволяет преодолеть до 120 км в полностью электрическом режиме. А расход топлива в комбинированном цикле составляет всего 0,5 л на 100 км. На электротяге и бензине новый Volkswagen Tiguan eHybrid способен преодолеть 900 км.

Базовая комплектация Volkswagen Tiguan 2024 в версии eHybrid включает бесключевой доступ, 12,9-дюймовый тачскрин, трехзонный климат-контроль, камеру, парктроник, датчики дождя и света, а также набор систем безопасности.

Самая дорогая версия R-Line (от 54 800 евро) добавляет адаптивный круиз-контроль, парковочный автопилот и спортивные кресла с массажем.