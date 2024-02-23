В Барановичах двое парней оторвали усы местной достопримечательности 4 23.02.2024, 15:48

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Объяснили это тем, что «были в хорошем настроении».

Двое жителей Барановичей повредили местную достопримечательность (фонарь в виде Кота Бегемота), оторвав ему усы. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Заявление в милицию на них написал директор местного ЖКХ. Он рассказал, что в центре города неизвестные повредили кованый фонарь, сорвав металлические элементы, тем самым они нанесли материальный ущерб жилищно-коммунальному хозяйству на сумму около 200 рублей.

Оперативники установили личности подозреваемых. Ими оказались два брата 22 и 25 лет. Оба ранее были судимы за кражу и хулиганство.

Задержанные пояснили, что в тот момент были в хорошем настроении и не понимали, что делали.

По факту повреждения фонаря возбуждено уголовное дело за осквернение сооружений и порчу имущества.