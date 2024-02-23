Эскадрон летучих тираспольцев 2 Александр Коваленко

23.02.2024, 15:48

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Александр Коваленко

Что на самом деле Кремль задумал в Приднестровье?

Снова неспокойно вокруг Приднестровья. Правда, в основном информационно.

Связано это беспокойство с тем, что 28 февраля в Приднестровье впервые за 18 лет проведут съезд депутатов «ПМР», в рамках которого может быть озвучено обращение к Путину «принять» республику в состав России. Ожидается, что во время своего послания Федеральному собранию РФ Путин озвучит это обращение и примет его.

Считается, что это позволит России открыть второй фронт и начать военную операцию с территории Приднестровья в Одесской области.

Что же…

В настоящее время на территории Приднестровья признаков формирования наступательных группировок не наблюдается. Вооруженные формирования Приднестровья находятся в боевой готовности «Постоянная». В основном, силы и средства сосредоточены для обеспечения охраны 1411-го артиллерийского склада в Колбасной и аэродрома Тирасполь.

Также, на этой неделе в 3-я ОМСБр в Рыбнице были проведены очередные командно-штабные учения… на картах. В ходе данных КШУ использовался сценарий приведения бригады в боевую готовность «Полная» в условиях внезапного нападения противника и активных действий диверсионно-разведывательных групп; организации обороны населенных пунктов и важных объектов; ведение оборонительного боя.

Стоит напомнить и том, что численность российского контингента в Приднестровье около 1700 л.с. Это, грубо говоря, 2 БТГр. Незаконных вооруженных формирований на территории Приднестровья около 7,5 тысяч л/с или 9 БТГр.

По технике ситуация приблизительно следующая:

Танки – 11 ед, т.е. боеспособная рота танков Т-64Б/БВ и Т-72. Не менее 30 единиц Т-64Б/БВ, Т-72 и Т-55 в небоеспособном состоянии.

ББМ – около 150 боевых машин типов БМП-1/2, БТР-60\70\80, БРДМ-2 и МТ-ЛБ. Опять-таки, не все они в боеспособном состоянии.

Ствольная артиллерия – до 60 единиц, а именно 122-мм гаубицы Д-30, 85-мм дивизионные пушки Д-44 и 100-мм противотанковые орудия МТ-12.

РСЗО – 20 единиц 122-мм БМ-21 «Град»/ВВ-21.

То есть, суммарно потенциал противника 11 БТГр. Но есть нюанс.

Нюанс в том, что это нельзя считать батальонно-тактическими группами, поскольку они не имеют штатной комплектации по технике. При этом даже та техника, что числится на вооружении НВФ «ПМР» не вся боеспособна и отчасти в непригодном для использования состоянии.

И если представить себе, что эта группировка, которую сложно назвать ударной, вторгнется в Украину, то ее полное уничтожение займет до двух недель и не более.

С другой стороны, как бы это смешно не звучало, но эта группа войск представляет серьезную угрозу для Молдовы, поскольку является куда более боеспособной силой, чем молдавская армия. И в этом как раз и есть угроза для нас – поглощение Молдовы пророссийскими силами и свержение законной власти.

Да, для Украины, на нынешнем этапе угрозы со стороны Приднестровья – нет, точнее, она минимальная. Но вот угроза для самой Молдовы. По этому поводу я бы не был бы так спокоен. И хочу заметить, что обстановка обостряется с 2022 года и в последний раз пиковое обострение наблюдалось как раз в конце февраля – начале марта 2023…

Собственно, может это у Москвы такое сезонное обострение – на весну обострять ситуацию в Приднестровье и всех запугивать эскадроном тираспольцев летучих?

Александр Коваленко, «Телеграм»