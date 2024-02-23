«Едим просрочку и хотим уволиться»: бариста из Бреста смешно рассказывает в TikTok о своей работе 23.02.2024, 15:54

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Но видео могут отбить желание идти на такую позицию.

Владислав работает бариста в Бресте, он снимает видео про свою работу и размещает их в TikTok. У него более 50 тысяч подписчиков. Если судить по роликам парня и комментариям под ними, то бариста — это довольно нервная работа, пишет zerkalo.io.

Большинство роликов про работу бариста шутливые, однако они говорят, что заниматься приготовлением кофе не так весело и легко, как это может показаться со стороны.

Например, есть ролик, где Владислав и его коллеги сообщают о том, что они «всегда хотят уволиться, пока не придет зарплата» и относятся к своей работе как ко временной.

Из видео Владислава следует, что бариста — это совмещение работы бариста, повара, грузчика и уборщика. Коллега тиктокера рассказал в одном из видео, что завтракают они «проливом» («проливное кофе при настройке помола, оно не идеальное и отвратительное». — Уточнил автор видео в комментарии под ним) и списанными десертами. Есть и некоторые секреты, например, иногда работники сами кладут немного денег в баночку для чаевых и бесплатно угощают кофе своих друзей.

Довольно смешно выглядел ролик, где Владислав показывает, что надо делать в случае, если директор сообщила, что в заведении маленькая выручка и ее надо увеличить любым способом. Парень поиронизировал на этот счет — прямо за барной стойкой он начал танцевать и раздеваться под музыку.

Есть видео, где Владислав показал, как выглядит успокаивающий зеленый чай: он помешивает ложечкой в чашке, заполненной зелеными 50-рублевыми купюрами. Не раз он делал из прилавка и приспособлений для изготовления кофе подобие диджейского пульта, а сам изображал диджея. Однажды бариста продемонстрировал, как выглядит реакция, когда клиент попросил приготовить капучино на птичьем молоке. А в одном из роликов он подсаживается за столик к клиенту и через соломинку начинает пить напиток из его стакана, это шуточная реакция на просьбу директора о том, что «надо быть более открытыми с гостями».

Под видео зрители (часть из них также работают бариста) оставляют комментарии. Многие пишут, что разделяют все, о чем сообщает тиктокер. Вот некоторые комментарии:

• «Конечно, временная [работа]. Выходила на полгода, работаю 3 года. Но это все временно».

• «Мы — бариста, а это значит, что у нас не осталось нервных клеток».

• «Думаю, что в Маке еще хуже. Вечером киоски выключены, все толпятся на кассу. Один человек собирает заказы/ставит картошку и напитки. Два человека на кухне. И порой надо в склад за продуктами. 30 заказов».

• «Работал бариста, как же это жиза (жизненно. — Прим. ред.), особенно про пролив с десертами. Ну а про кофе погорячее это классика».

• «Я — официантка, и я вас очень понимаю».

• «Не только бариста хотят уволиться, говорю как кассир».