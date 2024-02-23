Верховная Рада Украины проголосовала за болезненное для Кремля постановление 1 23.02.2024, 16:38

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Оно касается территориальной целостности одного из субъектов РФ.

Верховная Рада Украины приняла в целом постановление №10344 о признании права ингушского народа на создание независимого суверенного государства. «За» проголосовали 248 депутата.

Об этом в своем Telegram сообщил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Председателю Верховной Рады поручено послать это постановление всем членам международного сообщества и призвать их принять решение в поддержку ингушского народа.

Гончаренко отметил, что принятое постановление осуждает преступления России против ингушей и касается возобновления территориальной целостности Ингушетии. В частности:

— признает право ингушского народа на самоопределение и создание независимого суверенного национального государства;

— осуждает массовую депортацию ингушей в 1944 году, расчленение национальной территории ингушского народа, разрушение ингушской национальной идентичности, массовые убийства ингушей в 1992 году, политические репрессии и другие преступления, совершаемые правящим режимом России с целью геноцидного уничтожения ингушской нации;

— поддерживает стремление ингушей к восстановлению территориальной целостности ингушского народа и сохранению его национальной идентичности.

«Свободу Ингушетии! Развал российской империи!», — добавил Гончаренко.