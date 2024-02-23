«Уже 10 лет прошло, а жена до сих пор пугает меня бигусом, если в чем-то провинюсь» 3 23.02.2024, 16:53

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Белорусы рассказали, на какую еду не могут смотреть после службы в армии.

Прошедшие срочную службу в армии редко вспоминают армейскую кухню добрым словом. Наоборот, многие говорят, что не могут смотреть на еду, которой их там кормили. О том, как армия меняет вкусовые привычки, накануне 23 февраля BAR24 рассказали бывшие солдаты.

«Это блюдо подавалось на ужин 365 дней в году»

Илья, 31 год:

– В армии я служил в Красном Дворе на окраине Бреста в 1199-м реактивном артиллерийском полку. Мой дембель был в 2012 году.

Рацион нашей столовой считался едва ли не лучшим среди воинских частей Брестской области. Во всяком случае, такое часто приходилось слышать от прикомандированных в наш полк солдат. «Лучше, чем здесь, не кормят нигде», – говорили они.

Но я прекрасно помню, что были блюда, которые практически всегда оставались на тарелках. Например, гороховая каша на завтрак. В нее можно было всунуть ложку и поднять вместе с тарелкой.

У меня же отдельная «любовь» к армейской рыбе – знаменитой скумбрии.

На протяжении всего года моей службы, каждый вечер, приходилось есть это блюдо: картофельное пюре и скумбрия. Варено-жаренная рыба непонятной консистенции, вкус которой я запомнил в прямом смысле на всю жизнь. Это было вполне съедобно, но из-за того, что это блюдо подавалось на ужин 365 дней в году, есть после службы я ее не могу физически.

Самое забавное было, когда, приехав домой после дембеля, я от мамы услышал: «Сынок, иди поешь, я рыбку пожарила!» Этот случай я никогда не забуду.

Прошло 12 лет, а я до сих пор не притрагиваюсь к этой рыбе.

А еще после армии я не могу смотреть на халву. Поверьте, во время службы солдату очень хочется сладкого. А в чипке (армейской чайной, – Прим. авт.) в период моей службы в продаже были только вафли «Черноморские», «Шахматное» печенье и та самая халва. Вафли и печенье в карманах постоянно крошились. Носить их с собой были дико неудобно. А халву можно было с легкостью поместить в нарукавный карман.

После возвращения домой я не мог смотреть на эту сладость 11 лет. Только в этом году мне почему-то снова захотелось вспомнить этот вкус. Не удержался – купил. Жена, зная о моем отношении к этому «деликатесу», долго смеялась.

Единственное блюдо, о котором я порой скучаю после службы в армии, – это гречневая каша с тушенкой, приготовленная на полевой кухне. Ею нас кормили на учениях и полевых сборах. И это было невероятно вкусно!

«Твердо решил: больше никакого масла!»

Игорь: 33 года

– Я служил в Барановичах, в 120-й зенитной ракетной бригаде. А «учебку» проходил в знаменитых Печах. В мае этого года будет ровно 10 лет, как я ушел в запас. И ровно 10 лет, как я не ем сливочное масло.

К качеству еды, которой нас кормили в Барановичах, у меня претензий нет. Это было вполне съедобно, но очень однообразно. Помню, как с сослуживцами пытались хоть как-то разнообразить еду, добавляя в нее приправы и кетчуп. Утром у нас всегда была каша. На обед какой-нибудь суп и капуста с мясом. А вечером традиционная картошка с рыбой и булочка.

На четвертом месяце службы меня отправили в Печи для обучения специальности «механик-водитель». Вот там-то и произошло мое «тесное знакомство» со сливочным маслом.

Во время приема пищи каждый солдат получал масло в виде 15-граммовой «шайбы», которая потом размазывалась по батону, хлебу или булочке. Дедовщины у нас не было, но некоторые армейский «традиции» все же соблюдались. Суть одной из таких традиций была в том, чтобы в день рождения сослуживца поделиться с ним своей «шайбой». Представьте: около 30 человек «делятся» с вами таким подарком. И его обязательно нужно съесть!

Именинником, которого на день рождения угостили 20-ю «шайбами», как раз был я. Как сейчас помню, как они лежали передо мной на тарелке. Делать было нечего – начал есть. Три штуки, пять, десять… Уже не помню, как я это сделал, но съел все. Этот завтрак я запомнил на всю свою жизнь!

Помню, как после столовой еле дошел до казармы и сразу побежал в туалет. Сильно разболелся живот, внутри все крутило. В тот день я твердо решил: больше никакого масла!

Вот уже 10 лет я не ем сливочное масло – заменяю его сыром. А если вижу, как кто-то ест бутерброд с маслом или встречаю пачки с маслом в магазинах, сразу вспоминаю свой день рождения. И смешно, и обидно!

«До армии не знал, что такое блюдо существует. И лучше бы не знал!»

Денис: 33 года

– Я пошел служить в 2012 году в радиотехническую бригаду Военно-воздушных сил и войск ПВО, рядом с Барановичами.

Даже спустя много лет, общаясь с сослуживцами, порой вспоминаем «коронное» армейское блюдо, о котором, уверен, прекрасно знают те, кто служил. Конечно, это бигус.

Каждый день на обед кроме супа нас ждала тарелка с горячей переваренной капустой вперемешку с мясом. Кстати, до армии я даже не знал, что такое блюдо вообще существует. И лучше бы не знал! Полтора года, каждый день (за редким исключением) нас кормили именно бигусом, запах и вкус которого я помню до сих пор! Но есть-то хотелось – ели.

Помню, как однажды во время службы ко мне приехала девушка. Сидим, обнимаемся, а я ей говорю: «Если мы с тобой поженимся, пообещай, что никогда не будешь готовить мне эту капусту!». Уже 10 лет прошло, а жена до сих пор пугает меня бигусом, если в чем-то провинюсь…

Уже после армии друзья мне рассказали, что, оказывается, бигус – национальное польское блюдо. Советовали, чтобы обязательно его попробовал, если буду в Польше. Мол, ничего общего с армейской «пайкой» оно не имеет.

Не знаю. Я был в Польше, но снова пробовать бигус так и не решился.

«Перловкой кормлю только рыбу»

Евгений, 36 лет:

– Я проходил службу дома, в Барановичах, в 85-й бригаде связи. «Дембельнулся» в далеком 2009 году.

До сих пор с теплотой вспоминаю это время. Служить мне нравилось, даже ностальгия какая-то. Спустя много лет помню нашу армейскую кашу. И не удивительно: перловку не ем до сих пор.

До службы в армии у меня тоже были сложные отношения с перловкой. Но прекрасно помню, как папа говорил: «Вот пойдешь служить – полюбишь. Еще и добавки будешь просить!»

Однако чуда так и не случилось.

Перловку нам часто давали на обед. А, бывало, и на завтрак. Были те, кто уплетал эту кашу «за милую душу». Но у меня она часто оставалась на тарелке.

Картошка с рыбой на ужин были для меня настоящим деликатесом.

После того, как вернулся из армии, вспоминал с отцом про наш разговор. Он лишь посмеялся: «Значит, у вас невкусную готовили».

Даже сегодня, глядя на перловую крупу, я всегда вспоминаю армейскую столовую. Кстати, варить перловку сейчас мне приходится довольно часто. Но не для себя, а для рыбы: увлекся рыбалкой. Я общался со многими, кто служил в армии. Они едят эту кашу, как ни в чем не бывало. Но я перловкой кормлю только рыбу. Надеюсь, ей нравится.