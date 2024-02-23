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Видеофакт: Путин вскинул руку в нацистском приветствии

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  • 23.02.2024, 17:13
  • 6,942
Видеофакт: Путин вскинул руку в нацистском приветствии

Во время обращения к спортсменам.

Российский диктатор Владимир Путин показал нацистское приветствие на открытии спортивных соревнований Игры будущего в Казани.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

На нем видно, как глава кремлевского режима, находясь на правительственной трибуне, поздравляет участников мероприятия с его началом, после чего заканчивает свою речь подобием нацистского поздравления.

«В добрый час!», - пожелал Путин российским спортсменам, подняв правую руку «к солнцу».

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