Спецназовец ГУР рассказал, что говорят 90% россиян, сдаваясь в плен 5 23.02.2024, 17:24

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«У оккупантов совсем пропадает настроение».

Россияне боятся спецподразделения ГУР МО Kraken и сочиняют о нем много фейков и мифов, при этом 90% оккупантов, попадая сюда в плен, говорят фразу «я только прибыл на фронт и даже не стрелял».

Об этом рассказал «Чича» – командир штурмовой роты SPECIAL ASSAULT COMPANY спецподразделения Kraken в интервью «Украинской правде».

«Это их стандартная фраза. Когда же они узнают, что попали в «Кракен», у них совсем пропадает настроение. Но это хорошо», – с улыбкой отметил военнослужащий.

Также спецназовец ГУР признался, что он практически не разговаривает с пленными оккупантами, так как ему это неинтересно. В свою очередь, россияне иногда пишут ему в соцсетях с пожеланиями смерти. «Я отвечаю: «Давай встретимся». И все. Сразу все вопросы исчезают. Ну, что мне с ними общаться? Если он желает моей смерти, может прийти и попробовать», – сказал «Чича».

Кроме того, военный упомянул о еще одном свидетельстве «любви» россиян к данному подразделению ГУР. Почти каждый раз, когда российские оккупанты бьют по гражданской инфраструктуре Харькова, они заявляют, что разрушили новую базу Kraken. «Если посчитать, сколько раз они нас уже «уничтожили»... Это было бы хорошо, если бы у нас было столько людей, но их гораздо меньше», – сказал боец.