Врач-трихолог из Минска ответила на пять важных вопросов про волосы 1 23.02.2024, 19:35

Можно ли предупредить появление седины?

Можно ли предупредить появление седины и где искать донора для пересадки волос? Правда ли, что шампунь может помочь остановить выпадение волос и улучшить их состояние? Сайт blizko.by задал пять простых вопросов белорусскому дерматологу-трихологу Наталье Лашовой.

– Сколько должно выпадать волос при мытье головы и как понять, что выпадение усиленное, критическое?

– Принято считать нормой, когда у человека выпадает в среднем 100 волос в сутки. Но не все так просто.

Число волосяных фолликулов (место, откуда растет волос) у каждого свое и заложено генетически. Оно может быть, как близким к среднестатистическому, так и меньше или больше этого значения. Поэтому в настоящее время нормой считается потеря от 50 до 200 волос в сутки.

Исходя из этого определить точную норму выпадения волос у конкретного человека без дополнительных исследований сложно, в каждом конкретном случае необходимо следить за тем, как меняется количество потерянных волос. Если волосы начинают выпадать сильнее, чем обычно, это можно считать маркером возможных проблем с волосами.

У каждой такой проблемы есть объяснение: выпадают волосы потому, что у вас, например, серьезный дефицит железа или, может, «выстрелило» эндокринологическое или аутоиммунное заболевание, или началась андрогенетическая алопеция.

Самостоятельно определить это невозможно, нужна консультация трихолога. Во время приема доктор осмотрит кожу головы и волосы специальным прибором и оценит состояние волосяных фолликулов, стержней волос, кожи головы и сосудов, сможет заметить признаки, характерные для определенных заболеваний волос.

– Помогают ли шампуни от выпадения волос? Придают ли объем, избавляют от перхоти – в общем соответствуют тому, что написано о них в аннотации?

– Шампунь – это всегда уходовое средство, предназначенное, в первую очередь, для мытья кожи головы. Но т.к. практически у всех на голове есть волосы, и при мытье немного шампуня «достается» и им, мы говорим, а на флаконах пишут – «для волос».

Существуют шампуни с разным составом и, соответственно, с разным предназначением. Шампуни могут быть для жирной и для сухой кожи, «шампуни для окрашенных волос» (в них меньше интенсивных средств, которые смывают краску), «уплотняющие шампуни», «шампуни для объема» (в них добавлены вещества, которые осаждаются на волосах и временно создают впечатление объема), «шампуни для ежедневного применения» (содержат мягкие моющиеся вещества, которые меньше повреждают волосы и могут использоваться каждый день, но хуже очищают кожу головы) и т.д.

Есть лечебные шампуни, которые предназначены для лечения и ухода за кожей головы при каких-то заболеваниях (себорейный дерматит (перхоть), псориаз, атопический дерматит и др.). Состав лечебных шампуней отличается в зависимости от проблемы, для лечения которой они предназначены, и может содержать противовоспалительные средства, отшелушивающие, смягчающие и т.п. Как правило, при правильном подборе лечебные шампуни эффективно работают. Но за счет этого могут негативно сказываться на самих волосах (пересушивать или, наоборот, жирнить, быстрее смывать краску, например), поэтому лечебные шампуни интенсивно используются не каждый день и только небольшой промежуток времени, необходимый для лечения.

Работают ли шампуни от выпадения волос? В их состав обычно входят витамины, экстракты трав, сосудорасширяющие средства, иногда раздражающие вещества. К сожалению, есть много причин выпадения волос и большинство из них не связаны с проблемами, находящимися на поверхности кожи головы. Данную категорию средств можно использовать только в качестве уходовых шампуней при выпадении волос.

– Как восстановить волосы от пересушенности феном или плойкой?

– К сожалению, такие волосы восстановить до исходного состояния уже не получится. Мы можем только несколько улучшить их состояние, добавив в уход маски, специальные несмываемые спреи. Полезными для поврежденных волос будут некоторые уходовые процедуры, которые предлагают салоны-парикмахерские.

При этом следует прекратить или ограничить агрессивное воздействие на волосы горячего воздуха фена, частые укладки с плойками и утюжками, особенно без термозащиты и увлажняющих средств. И… терпеливо ждать, пока вырастут здоровые волосы, постепенно подрезая поврежденные кончики.

– Существует ли профилактика седины? Если родители рано поседели, что предпринять, чтобы предупредить раннее появление седины?

– Профилактики седины, к сожалению, не существует. Чаще раннее поседение связано с генетикой. Причем начало появления седых волос имеет расовые различия. Европейцы седеют раньше, чем азиаты. Позже всех седина появляется у представителей негроидной расы.

Иногда причиной ранней седины являются некоторые заболевания (неврологические, эндокринные) или дефицит микроэлементов (меди, хрома), но даже лечение или коррекция этих состояний не приводит к восстановлению уже утраченного пигмента.

Восстановить природный цвет седым волосам нельзя, но седину можно закрасить, используя краску для волос или тонирующие бальзамы.

– Как проводится трансплантация волос, кто является донором?

– Донором для пересадки волос является только сам человек, от другого человека волосы пересадить нельзя.

Пересаживаются не сами волосы, а волосяные фолликулы (место откуда растет волос) с волосом. Там, где фолликул забрали, волос уже больше не вырастет. Чаще всего волосяные фолликулы забирают в области затылка, там они чаще сохраняются в хорошем состоянии. Однако в настоящее время существуют методики забора волосяных фолликулов из области бороды, туловища, лобка.

Есть несколько методик пересадки волос: лоскутный метод (FUT) и пересадка фолликулярных юнитов (FUE). Последний используется чаще, т.к. является малоинвазивным и не оставляет большого шрама в донорской зоне.

Восстановительный период после пересадки составляет около 2 недель. Спустя месяц пересаженные волосы выпадут, затем из пересаженных фолликулов начнут расти новые волосы, которые отрастут окончательно через полгода. Судить о результате пересадки можно только спустя год после процедуры.

Нужно отметить, что пересадка волос является камуфлирующим методом, выпадение волос не лечит. Без медикаментозного лечения процессы поредения могут продолжаться и приводить в последствии к неэстетическому виду.