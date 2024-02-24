В Пинске решили устроить показательный суд над уклонистом 24.02.2024, 1:20

Но идея лукашистов провалилась.

Пинских школьников привели в местный военкомат последить за судом над уклонистом, пишет «Медиа-Полесье».

Тесный актовый зал военкомата был заполнен под завязку. При этом сам обвиняемый на процесс не явился. Судья изменил ему меру пресечения на заключение под стражу и поручил силовикам разыскать молодого человека, чтобы поместить в следственный изолятор.

После этого в заседании был объявлен перерыв. Рассмотрение уголовного дела продолжится после того, как найдут обвиняемого.

Уголовное дело рассматривает судья Бычило. Сообщается, что год назад именно он приговорил 61-летнего Николая Климовича к лишению свободы за сатирическое изображение Лукашенко в соцсетях.

Пинчанин, перенесший инсульт и сложную операцию на сердце, перед приговором сказал: «Любое тюремное заключение для меня — это смерть». Николай протянул в колонии чуть более двух месяцев. Он умер 6 мая прошлого года.