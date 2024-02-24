Чехия будет помогать Украине изготавливать винтовки по стандартам НАТО 24.02.2024, 6:30

Уже заключено соглашение.

Чешская компания Česká zbrojovka и акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» (бывший «Укроборонпром») заключили соглашение о поставках в Украину всех частей для винтовок CZ BREN 2.

Как пишет «Европейская правда» об этом компания Colt CZ Group, к которой принадлежит Česká zbrojovka, сообщила в пресс-релизе для информагентства CTK; также соответствующую информацию распространила пресс-служба «Украинской оборонной промышленности».

Согласно договору, сумма которого не раскрывается, Česká zbrojovka будет поставлять Украине все детали, из которых собираются винтовки CZ BREN 2.

«Этот первый шаг в проекте полной передачи технологий для винтовки CZ BREN 2 напрямую связан с ее успешным развертыванием на украинском поле боя в руках украинских вооруженных сил», – прокомментировал гендиректор чешской компании Ян Заиц.

Винтовки CZ BREN 2 используются в частности армией Чехии и соответствуют стандартам НАТО. Их также использовали на поле боя ВСУ и армии и боевые подразделения Франции, Португалии, Польши и Румынии.

CZ BREN 2, по утверждению производителя, является универсальным оружием, которое хорошо совместимо с другим оружием НАТО.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Чехия отправила со своих складов Киеву 62 танка, 131 боевую машину пехоты, шесть вертолетов и 16 систем противовоздушной обороны. За это она получила около 750 миллионов евро компенсации.