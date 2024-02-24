Полковник ВСУ: Путин сделал последний бросок мангуста 3 24.02.2024, 8:44

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Петр Черник

Украинский офицер подвел итоги двух лет войны.

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину сайт Charter97.org поговорил с украинским военным аналитиком, полковником запаса Вооруженных сил Украины Петром Черником. Он рассказал, в какой положении сегодня оказались ВСУ и оккупационная армия РФ:

— Начну с того, что российская армия, которая до начала этой войны считалась легендарной, стала мифической. Украинская армия, которая считалась мифической, стала легендарной.

На момент начала агрессии мы по показателям были 22-ой армией мира: у нас нет ни ядерного оружия, ни численного преимущество в чем-то. Тем не менее мы два года сдерживаем монстра, который по большому счету не имеет тех результатов, которые хотел бы.

В свое время россияне щеголяли своей армией, которая до Берлина может дойти, и в свое время доходила даже до Парижа. Сейчас же остановилась в Украине. Даже если засчитать потерю Адвеевки, то это оперативные показатели механизированного полка.

Подчеркну, что 7 октября под Авдеевкой погиб целый российски армейский корпус, а это больше 16 тысяч убитых, минимум 30 тысяч раненых, 364 танка и 748 БМП. Корпус! СССР за 10 лет войны в Афганистане потерял 15,5 тысяч убитыми и всего 120 танков.

Однако мы трезво понимаем, что ставки для Путина очень высоки. Он не может принять поражение в Украине в таком виде, как это может произойти. На данным момент мы переходим в режим окопной войны. Я, честно говоря, не знаю, как долго это продлится. Все слишком серьезно.

— Что Украине необходимо для того, чтобы переломить ход войны?

— Нужно, чтобы наши союзники предоставили большое количество авиации и ракет. В первую очередь — дальнобойных и баллистических ракет ATACMS.

— Есть ли это у украинских союзников?

— Да, F-16 выпущено больше 4600 единиц. Из них в рабочем состоянии более трех тысяч. На складах ракет ATACMS от 2 до 3 тысяч, это много. Мы в точке бифуркации: старая система уже не работает, а новая еще не создана.

Для нас эта война экзистенциальная. Мы понимаем, что если капитулируем, то они устроят нам очередной геноцид. Путин говорит об этом прямо. Пока мы будет дышать, мы будем с ними биться за нашу независимость.

— Если 2023-ий прошел в ожидании контрнаступления ВСУ, то чего можно ожидать в 2024-ом?

— Окопной войны, которая идет сейчас. Это продлится до момента, пока у нас не появится по-настоящему серьезное оружие.

— Какие главные достижения ВСУ вы бы выделили за два года войны?

— Самое главное — мы удержали свое государство. ВСУ неотделимы от государства. Как говорил немецкий военный теоретик Карл фон Клаузевиц: «Война есть продолжение политики иными средствами».

Основная цель, которую ставил перед собой Путин, — ликвидировать украинскую государственность. Они понимают, что без Украины российская империя невозможна. Вот россияне и сделали последний бросок мангуста, чтобы восстановить свой надгосударственный статус. Без Украины им конец, и они это прекрасно понимают. Вопрос только в том, что этот конец не будет одномоментным.

Однако может произойти божий феномен. Метеорит в 2013-ом году уже летел в сторону Челябинска. Я не шучу, это правда. Очень жаль, что не долетел. В общем, может произойти что-то такое, чего сейчас мы не может представить

— Какие операции ВСУ вы бы выделили?

— Выделю три фундаментальных аспекта. Во-первых, в 2023-ем году прорубание плацдарма 10 на 10 км в районе Запорожья. Это наш серьезный успех. Во-вторых, начало формирования плацдарма на левом берегу Днепра на Херсонщине. В-третьих, удары беспилотниками по нефтегазовой структуре РФ.

На данный момент наша главная цель — удержать ту линию фронта, которую мы имеем, накопить как можно больше качественного оружия.

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