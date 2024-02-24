«Помню эту легендарную фразу Петра Прокоповича «Девальвации не будет!» 24.02.2024, 9:28

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Белорусы рассказали, в какой валюте и как они хранят сбережения.

По данным Нацбанка РБ, в 2023 году вырос объем вкладов в национальной валюте — сумма рублевых вкладов составила 8,1 миллиарда рублей (что чуть меньше половины от общего объема). Кроме того, как следует из обзора регулятора, если раньше активными вкладчикам были люди старше 64 лет, то теперь деньги в банки несет и молодежь до 26 лет.

«Салідарнасць» расспросила белорусов внутри страны о том, хранят ли они деньги в белорусских рублях, доверяют ли отечественным банкам и если да, то на что откладывают? Имена всех собеседников изменены из соображений безопасности.

«Мы бы отложили — если бы было, что»

Елена с мужем и маленьким сыном живут в одном из райцентров Гомельской области. Особых накоплений у их семьи, признается белоруска, никогда не было:

— Родители наши не миллионеры, поэтому мы изначально крутились сами в смысле денег на свадьбу, оплату жилья, планирование ребенка и так далее. Максимум, что удалось отложить за прошедшие 10 лет — ну, может, $1000 в качестве подушки безопасности.

Но сейчас и ее нет, потому что решили: хватит жить на съемных квартирах, надо обзаводиться своим уголком — купили дом в черте города, но там необходима реновация, прокладка газа, в общем, прочно влезаем в кредиты. Мы бы отложили — если бы было, что. Но по всем расчетам не получится.

Хотя деньги в банке, смеется Елена, их семья все-таки хранит — в жестянку из-под кофе вместе с сыном еженедельно складывают монетки: когда 1 рубль, когда 5. Но традицию завели относительно недавно, так что пока «шикануть» на внезапно накопленную мелочь не получится, да и цель поставлена другая — к первому учебному году сына купить что-то запоминающееся.

Вообще еще со студенческих времен у меня сложилось убеждение, что откладывать, особенно, если не на текущие расходы, а на значимые вещи — учебу, медицину, квартиру — нужно в валюте, а вот одалживать деньги у банка — в рублях.

Само же государство к этому приучило, обещая зарплаты «по пятьсот», а также считая стоимость аренды жилья и торговых площадей — в валюте.

— Было бы другое отношение на уровне правительства к рублю, не обесценивайся он так часто, — думаю, гораздо больше людей хранили бы деньги в рублях, вкладывали в какие-то акции и так далее. А пока, если у тебя не столько сбережений, чтобы скупать недвижимость, домашняя заначка — самое надежное место.

«Понял, что играть в азартные игры с государством нужно предельно осторожно»

Александр Яковлевич из Минска — инженер, который, по его собственным словам, «активно готовится к пенсии», а потому изучает вопросы накопления и страхования. И он как раз часть своих сбережений решил не только сохранить, но и преумножить — и хранит их в разных банках и разных валютах.

— С моей зарплаты, хоть живу и один, значительных сумм не отложишь. А вот с продажи наследства, которое пару лет назад получили мы с сестрой — другое дело. От родителей осталась хорошая, капитальная дача, но у нас обоих нет тяги к сельской жизни и огородику, поэтому дачу продали, получили приличные деньги — что ж мне на них, сидеть, смотреть?

Александр Яковлевич говорит, что прежде у него был опыт сбережения только в рублях, которые в 2011 и особенно в январе 2009 года едва не «превратились в тыкву».

— Хорошо, что суммы были относительно небольшими, иначе боюсь, меня бы кондратий хватил — но все равно осознать, что буквально одним махом ты потерял треть сбережений, когда, помните, рубль очень быстро девальвировался — удовольствие ниже среднего.

В тот момент я очень четко понял, что играть в азартные игры с государством, доверяя ему свои деньги, нужно предельно осторожно, перепроверяя каждый шаг и уж точно не рассчитывая на долгосрочную перспективу.

Поэтому, когда определялся после продажи наследства, как хранить деньги, вместе с племянником очень долго изучал, считал, взвешивал. Сейчас чуть больше половины денег лежит в долларах на безотзывном вкладе — просто чтобы сохранить эти деньги, заработать при нынешних ставках (0,5%, в самом лучшем случае 1,5%) не получится.

А вот оставшаяся часть — на депозите в белорусских рублях, под выгодный процент, а с капитализацией вообще приятно выходит. Даже если уровень инфляции за год значительно повысится, эти деньги не обесценятся и я останусь в плюсе.

Впрочем, подсознательно беларус продолжает держать в памяти предыдущий негативный опыт, поэтому вклад в белорусских рублях оформил безотзывный, но на относительно небольшой срок.

«Откладывать €100 в месяц — вот мой план на черный день»

— Знаете, у меня в семье способ, может, и устаревший, но зато абсолютно рабочий — с каждой зарплаты, а тем более с внезапных незапланированных доходов, покупать доллары. Минимальная планка — €100, получается больше — замечательно, — рассказывает Евгения, жительница одного из столичных городов-спутников. — Нам с мужем, по сегодняшним нормам, чуть более 15 лет до пенсии, и с одной стороны, пора бы задуматься на этот счет, подумать о накопительном страховании и все такое.

Но есть проблема. В отличие от многих моих знакомых, я, во-первых, не верю в белорусский рубль, который на словах все время укрепляется, а судя по походам в магазин, так наоборот, а во-вторых, не верю в нашу постсоветскую экономическую систему.

Может быть, это сказывается детская травма — но я помню, как бабушка держала на советской сберкнижке нам с братьями по 100 рублей, и они превратились в пыль, потом мои родители пытались что-то отложить нам на окончание школы — и больше потеряли.

Помню эту легендарную фразу Петра Прокоповича «Девальвации не будет!», а потом рубль упал в три раза…

Продолжать эту цепочку нет никакого желания, а следить за хитросплетениями курса, изменениями процентных ставок — ни желания, ни времени, ни экономической целесообразности, при наших средних белорусских зарплатах.

Поэтому тактика откладывать понемногу, но постоянно себя оправдывает. €100 в месяц — вот мой план на черный день. Почему евро? Потому что долларовые купюры в Беларуси, по опыту последнего полугода, легко купить в обменниках, но потом сложно сбыть, какое-то ужесточение требований на ровном месте.

А евро, при случае, можно спокойно потратить в торговых центрах Вильнюса или Варшавы, пока еще туда дороги не перекрыли. Понадобится — под матрасом эти деньги буду хранить, но в белорусский банк точно не понесу.

«Отложить несметные тысячи все равно не получилось»

Пенсионерка из Бреста Лидия Борисовна признается: услышав от молодой соседки про очень-очень хорошие условия для рублевых вкладов, уже готова была бежать в банк и менять свою валютную «заначку».

— Правда, немножко червячок сомнения внутри все-таки грыз, что не просто так огромный разрыв в процентах — 13% годовых в рублях и меньше 1% в долларах, решила позвонить сыну. Тот выслушал, сказал: мама, ничего пока не предпринимай, я вечером приеду. А когда приехал, на листочке мне сделал понятную раскладку и показал: рублевые депозиты в процентах красивые и выгодные, а вот если учесть, как слабел рубль за прошлый год по сравнению с долларом — то уже совсем нет.

В общем, со слов сына я поняла, что даже если мои доллары будут просто так лежать, не в банке, — это все равно выгоднее, чем нести рубли на депозит. Спрашиваю: как так, а почему же соседка так расписывала? А он смеется: я, говорит, эту нашу соседку со школы помню, она же двоечница, вот на таких хомячков и рассчитаны обещания якобы выгодных процентов, они и несут в банки рубли в больших количествах.

Так что я решила пока ничего не менять — к середине года срок по валютному вкладу подойдет к концу, посоветуюсь опять с сыном, что делать. Отложить несметные тысячи у меня все равно не получилось, но если понадобится детям помочь с первым взносом на жилье, смогу. А больше на что мне копить — на «гробовые» разве что, так раз заикнулась, дети аж обиделись: мама, говорят, живи сто лет!