«Боекомплект взрывается, трупы плавают»: что происходит на месте падения российского А-50 24.02.2024, 9:36

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В сбитом самолете находилось от 12 до 17 российских военных.

В Сети появляются новые кадры с места падения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, уничтоженного над Краснодарским краем в ходе операции военной разведки Украины и ВС ВСУ.

Так, на одном из видео закадровый голос сообщает о «взрывающемся боекомплекте и плавающих трупах», сообщает dialog.ua.

«Шеф, стою в пяти метрах, вот они - осколки. Меня выгоняют, но кажу - я репортер. Все горит, боекомплект взрывается, трупы плавают», - говорит местный житель.

Также публикуются фото остатков рухнувшего самолета. Сообщается, что они разбросаны возле хутора Борец Труда в Каневском районе Краснодарского края.

Местные рассказывают, что А-50 падал уже без правого крыла с большим креном. Борт летел в сторону населенного пункта с полей.

Тем временем Z-каналы сообщают, что в сбитом А-50 находилось от 12 до 17 российских военных.

Они также в панике жалуются, что удар по самолету был нанесен из «какого-то неизвестного оружия».