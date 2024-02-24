В Беларуси сегодня будет до +15°С 24.02.2024, 10:08

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Весенняя погода пришла в конце февраля.

Синоптики дали прогноз погоды в Беларуси на 24 февраля.

Сегодня ожидается облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер южный.

Температура воздуха максимальная днем от +4°С по северу до +15°С по юго-западу.

В Минске пасмурно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 процентов). Ветер южный умеренный. Утром +6..+8°С, днем + 7..+9°С, вечером + 7..+9°С, сообщает Белгидромет.