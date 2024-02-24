Экс-президент Монголии высмеял сильно выпивающую Захарову 3 24.02.2024, 10:12

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Алкоголь повлиял на ее разум.

Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж заявил, что на публикацию в соцсети X, в которой он высмеял интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, отреагировала «одна дама» из Министерства иностранных дел РФ. Об этом он сказал в эфире программы «Воздух».

«Знаете, история не врет. А вот Путин врет. Поэтому и высмеял это, используя нашу старую монгольскую карту. Я не ожидал, что это вызовет такой большой ажиотаж», — сказал Элбэгдорж.

По словам политика, популярность его поста показала, что не он один считает безумием использование истории для оправдания вооруженного вторжения на территорию соседней независимой страны.

Экс-президент Монголии высмеял «сильно выпивающую даму» из МИД рф, возбудившуюся на его шутку с картой Монгольской империи.



«Я думаю, что сильная выпивка действительно влияет на разум человека». pic.twitter.com/2qwrkG7QZS — Канал Грибoедoва © (@Griboedovc) February 23, 2024

На вопрос о том, были ли официальная реакция со стороны РФ, Элбэгдорж ответил, что была только одна реакция от «одной дамы» из МИД России (речь идет о Марии Захаровой — ред.).

При этом он отметил, что так и не понял, что точно она говорила.

«Я думаю, что сильная выпивка действительно влияет на разум человека. Возможно, алкоголь повлиял на ее разум», — предложил он.

По словам Элбэгдоржа, ему рассказывали, что участники различных российских ток-шоу также «бесновались» из-за его поста.