«Стояла рядом с усатым тараканом Лукашенко» 4 24.02.2024, 11:56

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Легенда украинского биатлона угодила в скандал.

В разговоре с корреспондентом NV первая призерка в истории независимой Украины Валентина Цербе поделилась мыслями относительно политической позиции бывшей партнерши по сборной Украины Елены Зубриловой.

Елена Зубрилова родилась в Шостке, Сумская область. В составе сборной Украины она стала четырехкратной чемпионкой мира по биатлону.

В нашем государстве она стала заслуженным мастером спорта, была награждена Орденом За заслуги ІІ и ІІІ степени. В 2002 году Зубрилова получила белорусское гражданство.

В интервью NV ее бывшая партнерша по сборной Украины по биатлону Валентина Цербе рассказала, что думает о предательнице, которая открыто поддерживает белорусского диктатора Александра Лукашенко.

— Ваша бывшая партнерша по сборной Украины Елена Зубрилова много лет живет в Беларуси. Общались с ней после февраля 2022-го?

— Мне стыдно за нее, ведь ее мама проживает здесь в Шостке, дочь в столице — а Зубрилова с 24 февраля молчит о войне. Мне говорят, что у нее там звания военные от Беларуси…

До полномасштабного вторжения между нами были дружеские отношения. Кроме того, ее приглашали, мы встречались в Киеве, на чествованиях 45−50 лет украинского биатлона на Гонке маленьких чемпионов. Елену приглашали потому, что она была легендой. В 2021 году говорила, что хочет приехать на следующий год в Украину. А после 24 февраля… У нее 25 февраля день рождения, я тогда пришла с ночного дежурства из Храма, поздравила ее с праздником. Она мне отписала. Потом через полчаса я пришла в себя. Узнала, что ее дочь в Киеве, мать до сих пор живет в Шостке. Впоследствии получила информацию, что она открывала новую трассу в Раубичах на спортивном комплексе в Беларуси с президентом. Сначала я к ней не смогла дозвониться, потом пишу: «Лена, а это правда? Как ты могла молчать? Стоять рядом с этим усатым тараканом, не попросить его остановить войну?». Написала ей: «Лена, ты должна душить его». Любая бы адекватная мать на ее месте его бы задушила. Мы раньше дружили. Она мне даже свое свадебное фото подарила, от которого я избавилась. Она для меня умерла.

Много раз я писала в соцсетях, чтобы лишили ее всех наград и тому подобное. Недавно на встрече с президентом НОК Вадимом Гутцайтом подняла этот вопрос.

— А после аннексии Крыма, какой была ее позиция?

— Я не знаю. С ней об этом не говорила. Знаете, может тогда я просто не очень сознательная была в плане аннексии Крыма. Помню даже, как россияне приглашали меня в Россию, когда был майдан в Киеве. В 2014 году наших ветеранов биатлона впервые пригласили на Олимпиаду в Россию. Я поехала в Сочи, общалась с россиянами. У меня была большая коллекция фотографий с ними, но я их уже удалила. Тогда в феврале 2014 много чего не понимала… Но сейчас… Знаете, у меня родная сестра жила в Херсоне, у нее двойня. И мне очень жаль родственников. Например, моя племянница мать двоих деток в свои 35 лет жила в Алешках — там построили дом, воспитывали двоих детей. А потом россияне взорвали дамбу и вода затопила их жилье.