«А зачем замуж выходили?»: белоруска пожаловалась, что ее распределили за 300 км от мужа 4 24.02.2024, 12:17

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Люди в комментариях разделились на два лагеря.

Выпускница Гомельского мединститута выложила в TikTok историю своего распределения. Самой главной «проблемой» оказалось то, что она… замужем. Написала, что ее распределили за сотни километров от места работы супруга. И так врозь – до 2030 года. Рассказала, как ей объяснили такое решение. В комментариях нашла и поддержку, и критику. И реальные советы.

«Такого я просто не ожидала, – написала автор поста. – С сентября, беседуя со всеми, кто имеет к распределению хоть какое-то отношение, была уверена, что поеду к мужу. Мол, во-первых, он – льготная категория, а во-вторых, я прошусь за ним в район с населением в 18к. Поэтому проблем не будет и целевое мне просто перекинут на Гомельскую область. Но на самом распределении меня не то что не слушали, а еще и голос повысили, сказав, что я должна была думать об этом 6 лет назад, а сейчас нечего с ними спорить: поезжай, куда отправляют. А МВД – это не военные, поэтому ничего менять они мне не будут».

Девушка сообщила, что у нее пропал дар речи. «Сказали ехать в Воложин врачом общей практики, и точка». Правда, спросила, какие варианты возможны. Предложили Червень или Марьину Горку. «Из этих трех городов знала только Марьину Горку, поэтому и выбрала предварительно ее».

Масла в огонь комментариев девушка подлила еще и такой фразой:

«Если бы я просила областной центр или крупный город, но я была готова поехать в район и работать там, просто главное – рядом с мужем. А тут такое… Как вообще они представляют себе жизнь семьи на расстоянии в 300 км друг от друга? С 2020 по 2030 (4 года учебы, год интернатуры и 5 лет отработки)».

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Особенности целевого договора

Первый же комментарий был категоричным: «Подавайте на перераспределение. Они не имеют права разлучать семью!». Но оказалось не все так просто. Тут же ответили: «С целевым договором имеют, к сожалению. Нужно попытаться перезаключить его на другую область». И – резонный вопрос: «А перезаключение целевого договора после окончания учебы разве возможно?».

Кто-то прошел через такую же разлуку: «Та же история. Отправили в Рогачев, а муж – сотрудник ОВД Гомеля. Попросила даже близлежащий Добруш, у меня там прописка – отказали…».

«В чем проблема? Поживете раздельно»

Среди комментаторов оказалось немало людей, настроенных критически по отношению к молодой паре. Вот несколько примеров таких откликов.

«Я отучилась шесть лет в меде, два года – в ординатуре и десять лет отрабатывала черти где, чтобы иметь возможность нормально работать. Вы, девушка, еще ничего в своей жизни не сделали, чтобы вообще чего-то требовать». «А в чем проблема, не понимаю? Поживете раздельно». «Не поступайте в мед на бесплатно, если не готовы к этому». И – самый категоричный: «А зачем вы замуж выходили, если у вас долг перед Родиной и той организацией, которая на вас рассчитывала? Расплатитесь!».

Как вариант – декрет

Но большинство все-таки принялись давать советы. Многие – из личного опыта.

«Если вы найдете сами себе место работы, то наниматель сделает запрос, что в вас нуждается. Я именно так перераспределялась». «У меня было целевое с другим районом. Вышла замуж НЕ за военного. По итогу сделала дополнительное соглашение, перераспределилась по месту жительства мужа. А тот район, с кем было прошлое целевое, меня отпустил».

«Ничего, в декрет скроешься как все, и не будешь ныть» – зарядил оптимистичной идеей один из комментаторов. Этот пост тут же нашел продолжение: «Я приехала на отработку уже беременной, оформилась в отделе кадров, встала на учет в ЖК. А через неделю ушла в декрет! Отработка засчитана! Я дома!».

Многие советовали в любом случае не сдаваться: «Все можно, если не упереться рогом. Нет такого города, где не требуются медики».

Еще люди в комментариях предложили в качестве козыря использовать профессию мужа: «С целевым сложнее, конечно. Но если, по словам девушки, он – сотрудник МВД, то должны распределить к мужу обязательно».