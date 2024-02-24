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Путин подтвердил, что ВСУ успешно сбивают российские самолеты

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  • 24.02.2024, 12:26
  • 8,356
Путин подтвердил, что ВСУ успешно сбивают российские самолеты

Глава Кремля выдал неожиданную правду о ПВО России.

Месяц назад Россия потеряла самолет «Ил-76» в Белгородской области.

Российские Z-паблики, враждующие с Минобороны РФ, утверждали, что борт был уничтожен «дружественным огнем». В российском оборонном ведомстве традиционно не комментировали ситуацию, а глава Кремля Владимир Путин решил вступиться за подчиненных Шойгу и выдал правду о ПВО, пишет dialog.ua.

По его словам, самолет был поражен украинскими военными, так как российская ПВО по определению не может бить по своим бортам.

«Наши ПВО по своему самолету по определению наносить удары не могут. Там стоят системы свой-чужой и сколько бы оператор на кнопку ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы. Техника», — сказал Путин, подтвердив профессионализм ВСУ.

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