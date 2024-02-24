«Насобираешь до конца, а потом – денежное вознаграждение» 3 24.02.2024, 12:44

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Как белоруска построила бизнес на «свинках».

Если вы пытались откладывать мелочь в копилку, то знаете, как велик соблазн вскрыть заветную баночку раньше времени и «стрельнуть» оттуда на проезд или поход в магазин. Накопить получается не у всех.

Поэтому философия бренда PigBank, который создала 31-летняя Екатерина Щурко, такова: вскрыть копилку раньше времени не получится. По итогу вас ждет большой бум и детская радость от разбивания денежной свинки. А еще солидное накопление – в небольшую по размерам копилку двухрублевиками вместится в среднем $850 в эквиваленте.

Как строится бизнес на свинках и можно ли накопить на мечту без усилий, журналисты tochka.by спросили у создательницы PigBank.

Искусство копить красиво

Свинки пришли в жизнь девушки семь лет назад.

«Первые копилки создавались для друзей, вручную их расписывала. Сейчас этим занимаются профессиональные художники, а свинка становится не просто копилкой, а предметом интерьера», – проводит экскурсию по мастерской Екатерина Щурко.

Все началось с небольшого маркета, в котором из интереса решила поучаствовать Катя, – копилки зашли на ура. Девушка решила: надо продолжать.

«Тогда так активно начала развиваться сфера ремесленничества, появлялись выставки-ярмарки. Людям стала интересна ручная работа», – говорит собеседница.

Процесс не из легких, но сейчас отлажен до мелочей. Работа – пыльная. Каждое изделие отливается вручную из гипса.

Но до этого пришлось набить шишек на создании формы, в которой эти свинки отливались.

«Свинку-модель для формы принес друг нашей семьи – он занимался лепниной, можно сказать, наш наставник [муж Кати тоже занимается интерьерными изделиями из гипса. – Tochka.by]. Потом нужно было сделать такие же, но другие по размерам свинки. А это был тот еще квест», – делится Катя.

Гараж семейной пары превратился в мастерскую. Модель в масштабе решили доверить профессиональному скульптору. Ожидания не оправдались. В итоге девушка вылепила ее сама из пластилина, не имея никакого опыта в этом деле.

«Тогда нас заметили, надо было срочно сделать свинок для благотворительного аукциона детского хосписа. По задумке, это должны были быть большие свинки-копилки, которые бы расписали известные белорусские художники. Вышло просто невероятно», – вспоминает хозяйка бизнеса.

Самая дорогая свинка (автор дизайна – Леша Лимонов) ушла тогда с аукциона за €1200. Все деньги отдали на благотворительность. Именно тогда стало понятно: такие копилки – настоящие произведения искусства – людям нравятся.

Теперь интерьерных свинок расписывают художники.

Из маленькой мастерской в гараже и ремесленничества увлечение Кати выросло в полноценный бизнес с большими планами.

Только разбивать

Раньше у PigBank были свинки с клапаном на донышке – его можно было открывать. Опытным путем выяснили: клиентам нравится копилку в конце разбивать. Да, даже такую красивую.

«Если есть клапан – будешь постоянно денежку из копилки вытягивать. Каждый, наверное, так делал. А тут квест – насобирать до конца. А потом – денежное вознаграждение. Это ведь приятно. И эмоции опять же – такой бум по итогу!» – говорит Катя.

Накопить получается немало: в свинку среднего размера влезет примерно Br2800 двухрублевыми монетами. В большую – Br7700. В самую гигантскую размера XXL – около Br10 тыс. Многие предпочитают пополнять копилку не только монетами, но и купюрами – выходит еще больше.

Так, рекорд накоплений в свинке – ₽840 тыс. (или почти $9,1 тыс. по курсу). До этого терпением отличился владелец «банка» из Беларуси – $1000 накоплений.

Свинки повсюду

Ожидаемый ажиотаж, новые шишки и большой рост соответственно случились в 2019-м – в год Свиньи. Кажется, что все хотели подарить копилку в виде символа года.

«Мы как раз переехали жить за город. На подмогу весь ноябрь–декабрь к нам приезжали все: от родителей до друзей семьи. Свинки были повсюду – мы их делали, кажется, день и ночь. Был очень сложный год», – вспоминает собеседница.

И примерно тогда же, устав от бесконечных свинок в жизни, Катя решила: нужно открывать мастерскую вне дома.

"Стратегии бизнеса как таковой не было – это большая ошибка, но я и не знала, как по-другому может быть. Поэтому взяла помещение – вся такая творческая, открыла ИП, начала делать ремонт, а потом ужаснулась ценам за «коммуналку». Поняла, что нужен план, как начать зарабатывать», – говорит Катя

Когда-то девушка даже толком не просчитывала себестоимость продукции – «вроде зарабатывается, и нормально». Занималась всем и сразу, пробуя разные гипотезы. Делала все сама, не умея делегировать. Даже доставкой заказов по всему городу занималась сама – ездила из деревни с огромным баулом свинок.

«Открыла ИП, стала разбираться во всех этих налогах и других нюансах методом проб и ошибок. Была стратегия выйти на рынок Европы и США – почти все получилось, но санкции. Решила выйти на Wildberries и OZON», – говорит создательница свинок.

Это уже не только про творчество, а больше про бизнес. Поэтому Екатерина сейчас активно расширяет команду. На себя берет организаторские задачи, продвигает бренд, выходит на новые рынки.

«Сначала все было на чистом энтузиазме, поэтому сложно говорить и о вложениях, и о прибыли в первые годы. Так не делайте, сразу старайтесь разобраться во всем потихоньку, просчитывайте все и стройте стратегию», – смеется хозяйка PigBank.

Идеальный подарок

Были и необычные заказы. Так, один мужчина решил поздравить дочку с совершеннолетием, замуровав в свинку айфон.

Он привез телефон на производство, устройство обернули во множество слоев защитной пленки – и свинку с подарком внутри вручили девочке. Был вау-эффект, когда копилку разбили.

«Берут свинок на свадьбу, чтобы необычно подарить деньги, берут как коробочку для денежных подарков, собирали в свинок на «мальчика-девочку». Именных свинок дарят детям на крестины. В общем, много интересных заказов», – говорит Катя.

Для души и бизнеса

Отдушина в бизнесе – проведение мастер-классов.

Сейчас очень популярен формат камерных мастер-классов. Когда люди приходят целыми семьями, компаниями друзей, чтобы необычно отметить день рождения, девичник или просто отвлечься от рутины и окунуться в творческий процесс.

Приходят и дети, и взрослые. Для мастер-классов специально даже создали свинок-единорогов – свинорогов.

«Мама у меня воспитательница. Посоветовала, чтобы удержать внимание детей, давать им в процессе разные задачи и этапы. Так появились свинки-единороги – свинороги: им надо разукрасить рог, нарисовать глазки, прикрепить цветочки – дети в восторге», – делится Катя.

Есть и готовые наборы – для тех, кто хочет расписать копилку самостоятельно. Справится любой, главное – фантазия.