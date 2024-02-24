«Путин приказал совершить ужасную вещь с экономикой РФ» 8 24.02.2024, 13:28

10,784

Россияне пока этого не понимают.

Экономика России уже не тянет войну против Украины. Власти готовятся пустить под нож банковскую сферу РФ, чтобы иметь возможность продолжать агрессию.

Об этом предупредил известный российский экономист Игорь Липсиц.

«Откуда дальше брать деньги на «банкет»? Ответ грустный - у населения! (...) У бизнеса брать уже тяжело, так как он умрет окончательно: будут пустые полки в магазинах, начнется рост безработицы… Я ожидаю, что уже в этом году мы увидим процесс мобилизации экономики… Что это будет означать? Так как построить новые военные заводы не удастся, заставят гражданские предприятия переходить на выпуск военной продукции или компонентов для нее. За это придется платить бюджету. У гражданского бизнеса взять деньги, чтобы отдать их ему же, не получится. Единственным резервом остается население. Население России пока не понимает, что оно сейчас ляжет на алтарь и его будут приносить в жертву богу войны Аресу. Это уже очевидная история», - рассказал российский эксперт.

Он заверил, что схема изъятия средств у населения уже придумана властями РФ. Ее открыто озвучил министр финансов страны Антон Силуанов, заявивший, что у граждан РФ якобы «без дела» лежат на банковских счетах около 40 трлн рублей.

Проблема в том, что эти средства очень активно задействованы в российской экономике: на них приобретены облигации, кредиты.

Если их изымут, банки России начнут сыпаться. И Кремль, судя по всему, готов идти на эту жертву.

«Это не шутки, не оговорка, не сумасшествие министра, а это совершенно отчетливая ситуация: забрать деньги из российских банков и перекачать их в бюджет. Это то, что мы увидим в ближайшее время. Это, конечно, страшная вещь… Произойдет страшный обвал, гибель российских банков. История частного банковского российского бизнеса будет закончена… Мы заплатим за финансирование российского производства гибелью российских банков», - рассказал Липсиц.