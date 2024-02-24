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Эпичный прилет: водитель едва увернулся от встречного колеса под Гродно

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  • 24.02.2024, 13:34
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Эпичный прилет: водитель едва увернулся от встречного колеса под Гродно

А второй не успел.

Сегодня читатель «АвтоГродно» показал мастерство на дороге вблизи агрогородка Дубно.

На скорости около 90 км/ч он заметил, как впереди от прицепа отрывается колесо и движется прямо на него.

Случай произошел около 14:30 на дороге «Мосты - Дубно - Скидель».

Мужчина делится видео со своего регистратора. На нем видно, что встречный автомобиль тянет за собой прицеп (строительный подъемник).

Напротив стелы «Дубно» у прицепа отрывается левое колесо и дальше движется по своей программе – прямо в Mercedes нашего читателя. Он четко сработал рулем, ушел от столкновения и не допустил потери управления.

А вот второму водителю не повезло – оторванное колесо ударило его машину в районе левой фары.

– Я развернулся и поехал к водителю, у которого пострадал автомобиль. Оставил ему свой контакт и передал эту видеозапись. Из людей никто не пострадал, но автомобилю заметно досталось. Кстати, второй водитель остановился и тоже подошел к пострадавшему. Они вызвали ГАИ, – рассказывает читатель «АвтоГродно».

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