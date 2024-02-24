Медведев разбушевался 3 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

24.02.2024, 13:57

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И с боевым кличем призвал партизанить в виноградниках Тосканы.

Фантомас Медведев разбушевался. Расчувствовался из-за новых западных санкций до того, что вспомнил про простой российский народ. Санкции эти, пояснил Медведев, направлены прежде всего против обычных россиян. И привел в пример карту «Мир» и отчего-то девелоперов. И с кличем «на войне как на войне» призвал народ российский к сопротивлению.

Надо, наставляет сограждан экс-президент РФ и действующий замглавы Совбеза, «мстить им везде, где только можно», в частности, «возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей». А еще «осуществлять на их территории иную активность, о которой не принято говорить публично».

Тут мы не поняли, это Медведев к диверсиям и терактам что ли призывает? Ну тогда ему и флаг в руки - пусть внедрится под чужим именем и возглавит партизанское подполье где-нибудь в Италии рядом с отнятыми у него тосканскими виноградниками. Зашлет жену Светлану, которая раньше тоннами скупала одежду и побрякушки в европейских бутиках, в Милан и Париж - пусть устраивает акции протеста против европейских кутюрье. Но и сынка в Штаты отправит - пусть возглавит новый штурм Капитолия, возбудив сначала «общественное недовольство бездарной политикой» американских властей.

А в России все идет так хорошо, что общественное недовольство специально и возбуждать не надо. Оно само потихоньку вызревает. И не у либералов, иноагентов, оппозиционеров, а у самого что ни на есть глубинного народа. Жить-то все лучше и веселее: цены растут, трубы лопаются, рты затыкают все жестче, беспилотники летают все дальше, СВО с ее жертвами и среди военного, и среди мирного населения ни конца ни края…

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»