Макс Корж выпустил новую антивоенную песню 24.02.2024, 14:03

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Клип называется «Холодное утро».

Ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине Макс Корж выпустил первый за полгода трек. Он называется «Холодное утро» и был опубликован 23 февраля в YouTube-канале музыканта. Новый антивоенный трек и клип также появились у Noize MC.

В песне есть такие строки:

«Вижу море могил

Пацаны уходят не дыша

Строем на небеса

Там нет наций и не спросят паспорта

Как остановить мне это, ведь разбужена голодная богиня война».

В начале лета 2022-го Корж выпустил трек «Свой дом», который считается антивоенным: по крайней мере, после этой премьеры тур белоруса по России был отменен. 2 сентября прошлого года Корж дал первый за несколько лет концерт в Риге, на котором призвал посетителей скандировать «Нет войне».

23 февраля появился новый клип и на YouTube-канале другого музыканта — Noize MC. Песня называется Open Air. В основу клипа легли кадры, снятые в Ирпене под Киевом в апреле 2022 года — вскоре после отступления российских войск из Киевской области.

Noize MC подчеркнул, что премьера песни приурочена к двухлетней годовщине «преступной, захватнической полномасштабной войны, развязанной путинским режимом против Украины».