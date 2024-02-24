Ученые впервые в истории показали, как выглядит «китайский дракон» 24.02.2024, 14:41

2,562

Пазл сложился.

Палеонтологи сделали удивительное открытие, успешно собрав воедино останки морской рептилии, которая жила 240 миллионов лет назад. Это невероятное существо, названное диноцефалозавром восточным (Dinocephalosaurus orientalis), длиной 4,87 метра, происходило из юго-западного Китая триасового периода, пишет IFLScience.

Впервые идентифицированный в 2003 году, неуловимый облик этого древнего существа был раскрыт благодаря реконструкции одного экземпляра на основе семи различных окаменелостей.

Прорыв произошел благодаря открытию пяти новых окаменелостей, в том числе одного полностью сочлененного экземпляра, найденных в провинции Гуйчжоу, регионе на юге Китая, известном своими богатыми

палеонтологическими находками. Собрав эти фрагменты, ученые обнаружили, что D. orientalis имел гораздо более длинную шею, чем считалось ранее, что придавало ему драконоподобный вид.

Доктор Ник Фрейзер, куратор отдела естественных наук в Национальном музее Шотландии заявил: «Это открытие позволяет нам впервые увидеть это замечательное длинношеее животное в полном объеме».

Международная исследовательская группа, в состав которой входили ученые из Шотландии, Германии, США и Китая, более десяти лет изучала эти окаменелости в Институте палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине. Эта работа пролила свет на особенности D. orientalis, продемонстрировав его приспособленность к жизни в океане благодаря веснушчатым конечностям. Интересно, что исследование желудков некоторых особей выявило рыбьи кости, что дает представление об их рационе, богатом морепродуктами.

Несмотря на их водный образ жизни и драконью шею, исследователи уточнили, что Dinocephalosaurus orientalis не являются близкими родственниками плезиозавров, которые появились примерно на 40 миллионов лет позже. Исследование не только демонстрирует древние чудеса триасового периода, но и выделяет уникальность этой драконоподобной рептилии.

Профессор Роберт Эллам, главный редактор журнала Transactions и член Эдинбургского королевского общества, отметил: «Эта удивительная морская рептилия является еще одним примером потрясающих окаменелостей, которые продолжают открывать в Китае».