Минчанин придумал, как заставить мошенников вернуть ему деньги 24.02.2024, 15:02

Но план был неидеален.

Минчанин хотел заработать на криптобирже — перешел по ссылке, связался с менеджерами, переводил деньги на счет, который ему посоветовали. Все получалось, пока он не решил вывести заработанное — тут его заблокировали во всех соцсетях. Стало понятно, что это мошенники. Но мужчина придумал способ вернуть деньги.

Подробности этой истории рассказывает телеграм-канал «Милиция Минска».

Мужчина нашел в интернете компанию, которая обещала вернуть похищенные лжетрейдерами деньги. В этой второй компании ему пришлось открыть дополнительный кошелек. Минчанин заплатил за услугу, и с ним тоже перестали выходить на связь. На видео видны скриншоты переписки, где идет речь о переводе в 1056,16 рубля. Сообщается, что мужчина потерял больше 3000 рублей и пошел в милицию.

В итоге возбуждены уголовные дела. Милиция напоминает: не стоит верить обещаниям легкого заработка в интернете. Прежде чем вкладывать деньги в инвестиционные проекты, следует проверить их поиском в браузере или по телефонам организаций, размещенным на их официальных сайтах.