«Подарили бабушкину квартиру и сказали: дальше сам» 1 24.02.2024, 15:23

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Молодые белорусы рассказали, сколько тратят на жизнь.

Именно в юности у человека масса желаний и потребностей, но зачастую совсем небольшой бюджет для их воплощения в жизнь. Особенно тяжело бывает в период студенчества, когда самому полноценно зарабатывать все-таки сложно.

Журналисты myfin.by спросили у студентов, как им живется во время учебы и где они берут деньги на еду и развлечения.

«Пошла на «заочку», чтобы работать и иметь собственный доход»

Оля

Я учусь уже во втором по счету вузе. Сразу после школы поступила в МГЛУ на дневное бесплатное обучение, так как очень нравилось изучение иностранных языков. На момент поступления уже знала английский на уровне В2 и немецкий на уровне В1. Но изучение языков «вглубь» мне не зашло, стало скучно. И я ушла после 1-го курса, решив годик поработать и подумать, чему научиться дальше.

Взяла академический отпуск и устроилась на работу в очень популярный сейчас магазин косметики. Это был незабываемый и прикольный опыт. Для себя я открыла, что хорошо лажу с людьми, умею продавать, могу выкрутиться из весьма конфликтных ситуаций без потерь. Но постепенно постоянная интенсивная работа с людьми мне надоела, и через полгода я ушла оттуда.

Почувствовав прелесть собственных денег, я почти сразу стала искать следующую работу. Нашла в агентстве по недвижимости. Опыт там не требовался. Стала агентом по сдаче в аренду квартир. Сама по себе работа не очень понравилась, зарабатывала мало, а вот работа с документами и договорами заинтересовала. И я решила податься в юристы. Этим летом поступила в БГУ на заочное отделение юридического факультета. Вот эта учеба мне в кайф.

На «заочку» пошла, чтобы продолжать работать и иметь собственный доход.

Родители меня вполне обеспечивают, но мне нравится чувствовать себя самостоятельной и не просить деньги на любую мелочь.

Живу в квартире с родителями. Раньше жила в нашей второй квартире, которая уже считается моей. Но потом решила, что лучше буду с родителями, – они у меня ненапряжные, а доход от сдачи квартиры мне пригодится.

Так что мой доход сейчас составляет примерно 300 долларов от сдачи квартиры плюс 800 рублей от работы администратором в отделении одного из банков на полставки.

Зарплату я трачу на себя в ноль: на проезд, еду вне дома, одежду и развлечения, а доход от аренды откладываю на путешествия. С крупными покупками в виде ноутбука помогают родители. И постоянное наличие хорошей еды в холодильнике – тоже их заслуга.

«Когда заканчиваются деньги, просто говорю об этом маме»

Арина

Учусь я на платном отделении в БГУ. Выбранная специальность, связанная с информационными технологиями, уже не очень нравится. С несколькими предметами я очень тяжело справляюсь, только с помощью ребят-однокурсников. Поэтому сейчас решила еще пойти на хорошие курсы маркетологов – может, потом будет возможность работать на стыке специальностей.

Живу перманентно либо сама в родительской квартире, либо вместе с ними в доме.

Финансами меня полностью обеспечивают родители.

Я не транжира, но и о том, выпить ли кофе в хорошей кофейне, не задумываюсь. Могу ходить туда хоть каждый день. Когда заканчиваются деньги, просто говорю об этом маме. За месяц на еду вне дома, проезд в общественном транспорте и на такси, развлечения и косметику трачу в среднем около 1000 рублей. Мама у меня организованная, она ведет все расходы в программке, поэтому каждый месяц видно, сколько мне дали карманных денег. Одежда в эту сумму не входит.

«Подарили бабушкину квартиру и сказали: «Дальше сам»

Егор

Я учусь в Академии искусств на творческой специальности. Стипендия – около 170 рублей. Родители подарили мне бабушкину квартиру и сказали, что на этом все, существенно помогать материально не будут, но, пока учусь, могу жить у них и не тратиться на еду. Вообще мой выбор профессии они не одобрили и надеялись, что еще и таким образом смогут на меня повлиять.

Была мысль продолжать жить с ними, сдавать квартиру и тратить эти долларов 250-300. Но потом мы с моей девушкой решили съехаться. Она, кроме учебы в вузе, подрабатывала бровистом. В итоге наш общий бюджет составлял две стипендии 170+140 рублей и ее дополнительный заработок в районе 600 рублей. Мы все это тратили на проезд и проедали.

Я чувствовал себя неловко в этой ситуации, хотя друг убеждал, что живем же мы в моей квартире, а это тоже немало. Подрабатывать у меня нет особой возможности из-за занятий, которые рассредоточены в течение дня. Девушке надоело, что ее материальный вклад существеннее на данном этапе и что она не может тратить больше на себя. Мы начали ругаться, и она уехала к своим родителям.

Пока живу на стипендию, заезжаю к родителям поесть.

Летом планирую попробовать работать на всяких мероприятиях как актер. Если не получится с дополнительным заработком, то вернусь жить к родителям, а квартиру буду сдавать.

«Бабушка ежемесячно дает 350 рублей, дедушка втайне подкидывает еще»

Жанна

Я учусь на 2-м курсе в БГЭУ, живу в квартире с отчимом и младшей сестрой. Мама несколько лет назад уехала в другую страну к новому мужу. Живу я, по сути, автономно от отчима, держу свою еду в холодильнике.

Стипендия у меня около 150 рублей – даже на повседневные расходы это очень мало. Более-менее нормально прожить на нее сложно.

У нас выработалась система: бабушка дает мне 350 рублей на месяц и покупает дополнительно (раз в месяц) всякую зубную пасту, прокладки, порошок и другое. Они с дедушкой сдают вторую квартиру и поэтому имеют возможность мне так помогать.

Правда, и за итоговый бюджет в 500 рублей, бывает, выхожу. Обычно это происходит, когда я слишком часто захожу в кофейни, покупаю что-то из одежды или захожу в магазин косметики «просто посмотреть», а выхожу оттуда без суммы размером со стипендию. Тогда я иду к дедушке, и он втайне от бабушки спасает меня.

Плюс на выходных я тусуюсь, конечно, с друзьями, а ночую у бабушки с дедушкой: у них спокойно, вкусно, бесплатно… и есть ощущение настоящего дома, которого у меня было мало с родителями.

«Прожить месяц на стипендию у меня получилось, но это была очень тоскливая жизнь»

Илона

Поступив в колледж, я получала стипендию в районе 30 евро. В первый месяц учебы я поставила себе цель прожить на нее и гордо отказалась от карманных денег от родителей. С учетом того, что живу-то я с родителями, все получилось, но это была очень тоскливая жизнь. Из радостей – только дешевые пирожные и кофе из Hotfix. И то не каждый день.

А рядом более «денежные» подружки, которые после занятий то в «Тьерри» – это рублей от 12 за кофе и вкусняшку, а то и в «Зерно» – а это минимум 20 рублей за тот же набор. В общем, показывая характер, месяц я прожила, а на следующий радостно взяла еще 200 рублей у родителей. С этой добавкой хватало и в кафешки иногда зайти, и что-то из косметики купить необходимое. А все более крупные расходы: одежда, поездки куда-то – это уже за дополнительные деньги родителей.

В этом году мы с родителями гостили у сестры, которая живет у мужа в Италии. После поездки я решила: хочу жить не хуже, а для этого мне нужно самой зарабатывать деньги.

Поэтому летом после колледжа я пошла учиться не на дневное, как планировала изначально, а на заочное отделение БГЭУ.

Сейчас я работаю на 2 работах, одна – актрисой в тематическом парке (благо долго ходила в театральные кружки), вторая – в госучреждении на полставки. В сумме зарабатываю до 3000 рублей в месяц, в основном за счет парка, где еще помогаю с ведением аккаунтов в соцсетях, монтажом видео, созданием сценариев и всем, чем придется.

Трачу в месяц рублей 800: 100 даю родителям на продукты, чтобы почувствовать свой вклад в семейный бюджет, остальные 700 – это еда в общепите, проезд, билеты в кино и театры, мелкие покупки и радости.

Оставшееся меняю на валюту и распределяю: одна коробка – на путешествия в евро, потому что хочу в Европу летом, вторая – просто накопления в долларах.

«Родители уже ворчат, чтобы нашел себе подработку»

Богдан

Обучаюсь в Польше в платном вузе маркетингу, уже на 2-м курсе. Бюджет за месяц получается немаленький – примерно 1300 долларов. Родители уже ворчат, чтобы нашел себе там подработку.

Вуз общежитием обеспечивал только на 1-м курсе, оно обходилось в 100 долларов, жил в комнате на двоих. Сейчас снимаю квартиру (еврооднушку: студия + спальня) в современном закрытом квартале в Варшаве за 800 долларов месяц. Можно было бы арендовать на двоих, но после опыта жизни в общежитии не сильно хочется, пока родители готовы платить за отдельную. Плюс 500 долларов родители ежемесячно дают на расходы. Расходую их в ноль. Можно было бы и больше экономить, например готовить самому, тем более это очень не сложно и часто вкуснее, чем в заведениях. Но пока чаще живу на походах в кафе и доставках еды.

Попробовал работать в сети дешевых кофеен – не понравилось, выдержал 2 недели. Обслуживание – не моя сфера.

Еще пытался заработать всякими онлайн-штуками. Например, покупал NFT-кроссовки, чтобы зарабатывать криптовалюту на пробежках и прогулках и потом выгодно продать. Что-то иногда зарабатывал, но в итоге ушел в минус.