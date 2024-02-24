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Мариупольские партизаны рассказали, как помогли ВСУ сбить два российских А-50

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  • 24.02.2024, 15:27
  • 3,346
Мариупольские партизаны рассказали, как помогли ВСУ сбить два российских А-50

Местное сопротивление следило за вражеской авиацией.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, как украинские партизаны в Мариуполе помогли ВСУ сбить вражеские самолеты А-50.

Они опубликовали фото российского судна, которое взлетало и возвращалось на аэродром во временно оккупированном Мариуполе. То есть местное сопротивление следило за вражеской авиацией.

«Ну теперь точно можно? Немного из закулисья «Как это было», – написал Петр Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя сообщил, что российский А-50 впервые появился на аэродроме 5 февраля 2024 года. Далее к нему присоединились:

два вражеских Ил-76;

потом еще несколько МИГов.

Петр Андрющенко вспомнил, что именно это российское судно координировало массированную атаку по Украине 7 февраля 2024 года. Тогда враг атаковал 6 областей, были погибшие и раненые мирные жители.

«Здесь на фото вы видите его в момент посадки после обстрела Украины. С аэродрома он взлетел... Короче, здесь уже, видимо, не надо и не надо. Но. При участии информационного обеспечения Мариупольского сопротивления счет = два А-50 или дважды по 330 миллионов долларов», – отметил Андрющенко.

Он заметил, что теперь очевидно, что сопротивление Мариуполя мстит.

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