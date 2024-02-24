Сразу три белоруса стали звездами регулярного чемпионата АХЛ 24.02.2024, 15:39

Владислав Колячонок

Владислав Колячонок оформил первый голевой дубль в карьере.

Прошли очередные матчи регулярного чемпионата АХЛ. «Тусон» дома уступил «Бейкерсфилду» (2:3), передает hockey.by.

Две шайбы в составе хозяев забросил белорусский защитник Владислав Колячонок. Игрок обороны сначала отличился в меньшинстве, а затем поразил ворота соперника в большинстве. Белорус три раза бросил по воротам и закончил встречу с показателем полезности «0».

В 16 матчах этого сезона АХЛ у Владислава 4 шайбы и одна голевая передача. Отметим, что Колячонок обновил личный рекорд по шайбам за один сезон в лиге.

«Сиракьюз» в гостях победили «Ютику» (2:1).

У победителей белорусский форвард Илья Усов оформил победный голевой пас, нападающий один раз бросил по воротам, получил 2 минуты штрафа и закончил матч с показателем полезности «+1».

В этом сезоне Усов набрал 9 (4+5) очков в 28 матчах. Отметим, что Усов набрал первое очко впервые с 17 декабря.

«Абботсфорд» в гостях по буллитам одолел «Сан-Хосе» (5:4 ПБ).

Ворота победителей ворота защищал белорусский голкипер Никита Толопило. Вратарь отразил 40 бросков из 44, также отбил все три буллита.

В этом сезоне Толопило провел 20 игр, в которых одержал 12 побед, отразив 90.8% бросков.