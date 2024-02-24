В Могилеве водитель маршрутки смотрел новости и листал соцсети прямо за рулем 24.02.2024, 15:51

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Что было дальше?

В Могилеве ГАИ нашла и наказала водителя маршрутного такси, который во время движения просматривал новости на телефоне, сообщает пресс-служба МВД.

В Могилеве 47-летний водитель маршрутки листал соцсети и просматривал новости прямо во время движения. В распоряжение могилевской ГАИ попало видео, снятое из салона маршрутки.

Его привлекли ответственности, но какой штраф он получил, не сообщается.

Напомним, в начале февраля в Березинском районе маршрутка врезалась в отбойник: восемь человек пострадали. Пассажиры рассказали следователям, что водитель во время движения отвлекался на телефон — они делали ему замечания и даже засняли это на камеру мобильного телефона за несколько секунд до аварии.