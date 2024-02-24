Полк Калиновского: В наших рядах все больше бойцов, жаждущих мести 8 24.02.2024, 16:17

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Белорусские добровольцы записали видео ко второй годовщине начала войны.

Полк Калиновского записал видео ко второй годовщине начала полномасштабного нападения РФ на Украину:

— На начало полноценного вторжения было лишь несколько десятков белорусов, которые с оружием в руках встали на защиту Украины. Это были авантюристы, активисты, мечтатели.

Сейчас в полку Калиновского сотни бойцов. Война сделала из этих людей настоящих и опытных воинов.

Чем дольше в Беларуси продолжаются репрессии, тем больше к нам будет присоединяться новых рекрутов. Жаждущих мести. И которые ее совершат.