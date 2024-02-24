«Лукашенко этого боится»5
- 24.02.2024, 17:18
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Почему диктатор ополчился на Карпенкова и Кубракова.
— Лукашенко обвинил заместителя министра внутренних дел и командующего Внутренними войсками Николая Карпенкова и министрa внутренних дел Ивана Кубракова в «излишнем восхвалении «вагнеровцев». О чем это может говорить?
Такой вопрос сайт Charter97.org задал политическому эксперту, руководителю украинского Центра военно-правовых исследований Aлександру Мусиенко:
— Мы же прекрасно понимаем, что «вагнеровцы», которые сейчас находятся в Беларуси, выполняют не только задачи по обучению личного состава войск, а могут быть использованы для того, чтобы отстранить Лукашенко от власти, если он не выполнит какой-нибудь из приказов Москвы.
В это же время товарищи Карпенков и Кубраков в восторге от «вагнеровцев», ведут пропагандистскую деятельность о том, какие они «молодцы». Думаю, Лукашенко осознает, что через «вагнеровцев» может происходить внедрение российской агентуры, которая в определенный момент коррумпирует или запугает белорусских чиновников.
Идет усиление рычагов влияние России. Лукашенко же этого боится, борясь за свое политическое выживание.
Он всегда держит в уме, что будет, если все-таки путинский режим будет слабеть, падать. Как ему тогда выпутаться из этой ситуации, чтобы не пойти на дно с этим путинским камнем? Знаете, когда фактор российского влияния угрожает лично его режиму, то он начинает реагировать.