Австрийская RBI Group засекретила личность нового собственника «Приорбанка» 5 24.02.2024, 17:55

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Компания сослалась на требования о конфиденциальности.

Австрийская компания RBI Group в ответ на запрос «Белсата» объяснила, почему решила продать свою долю в белорусском «Приорбанке», но отказалась раскрывать личность нового собственника, сославшись на требование о конфиденциальности.

Сообщение о том, что переговоры о продаже 87,74% акций «Приорбанка» находятся на продвинутой стадии появилось 14 февраля. Австрийская компания Raiffeisen Bank International AG решила избавиться от белорусского банка, несмотря на потери в €225 млн.

Назывался также покупатель – фирма из Объединенных Арабских Эмиратов Soven 1 Holding Limited. Однако сведений о ней мало. Занимался ли этот инвестор некогда банковским бизнесом также неизвестно.

RBI Group отказывается раскрывать личность покупателя.

«Мы, естественно, проверили, кто является конечным бенефициарным собственником холдинга, однако в связи с вниманием ко мнению о конфиденциальности мы не можем раскрывать более подробную информацию», – заявили в австрийской компании в ответ на запрос «Белсата».

Причины продажи «Приорбанка» пояснили коротко: «Геополитическая ситуация».

«Решение о продаже нашей доли в «Приорбанке» было принято с учетом геополитической ситуации, и, по нашему мнению, сделка отвечает интересам RBI Group и ее акционеров», – заявили в компании.