На продажу выставлен Porsche 911 с двигателем от формульного болида McLaren 24.02.2024, 18:06

Существует всего одиннадцать таких автомобилей

O’Gara Coach, официальный дилер Aston Martin, Bentley, Bugatti, Czinger, Koenigsegg, Lamborghini, Maserati, McLaren, Pininfarina, Rimac, Rolls-Royce в Южной Калифорнии, выставил на продажу уникальный Porsche 911. Споркар под названием Porsche 930 TAG Turbo — один из одиннадцати рестомодов, построенных британской компанией Lanzante, пишет «Автоцентр».

Уникальность автомобилей поясняется не только ограниченным тиражом. В них использованы агрегаты гоночных автомобилей конца 1980-х годов. В частности, в выставленном на продажу TAG Turbo SJ87 использована «битурбошестерка» TTE P01 от McLaren MP4/3 Стефана Йоханссона. На этом болиде шведский гонщик выступал в сезоне 1987 года на Гран-при Австрии.

«Формульный» TTE P01 для дорожного купе адаптировали специалисты Cosworth. Агрегату заменили турбокомпрессоры, поставили новый картер, снизили давление наддува и максимальные обороты. У Porsche 930 TAG Turbo SJ87 отдача агрегата составляет 510 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Хотя к сезону 1986 года в квалификационных заездах TTE P01 выдавал 1075 л.с., а в гонках — 973 л.с.

Экс-пилот McLaren участвовал в создании ливреи рестомода. Гонщик расписал кузов автомобиля вручную, использовав «фирменные» синий, зеленый, красный, белый и желтый. Эти цвета можно было увидеть на шлеме Йоханссона и его болиде в 1987 году. Три оттенка зеленого отсылают к листьям на шлеме, синий и желтый напоминают о шведских корнях гонщика. Красный и белый — спонсорские цвета Marlbobo, которые украшали болиды McLaren.