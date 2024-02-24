CNN рассказал, в чем ошибся Путин 1 24.02.2024, 18:17

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Целый ряд просчетов.

Через два года полномасштабной войны стало очевидным, что те, кто сомневался во вторжении России в Украину из-за безрассудства такого решения Кремля, в определенной степени были правы. Ведь события доказали целый ряд просчетов диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет американский канал CNN в своем материале ко второй годовщине вторжения. На главной странице сайта телеканала его опубликовали с заголовком «Главные просчеты Путина в войне в Украине».

Автор материала, главный международный корреспондент CNN Мэтью Ченс, признает, что два года назад он был среди тех «многочисленных многолетних наблюдателей за Кремлем, которые ошиблись» относительно вероятности полномасштабного вторжения.

«Мало кто мог понять, почему Владимир Путин пошел на такую рискованную военную авантюру, особенно когда даже угроза российского вторжения [в Украину] уже приносила [ему] результаты, — напоминает Ченс о тогдашних многочисленных предложениях Вашингтона о переговорах с Москвой. — Направить российские силы против одной из крупнейших активных армий региона [ВСУ] казалось нетипичным [для Кремля] безрассудством, а потому маловероятным».

Впрочем, отмечает Ченс, сегодня те, кто справедливо считал вторжение неизбежным, но уверенно предсказывал скорую победу России, ошиблись во втором аспекте. Тогда как ошибались в прогнозах «исходя из верных причин» и в итоге оказались правы те, кто предсказывал огромный ущерб этой войны для РФ.

В частности корреспондент CNN напоминает о таких просчетах РФ относительно вторжения в Украину.

То, что Москва до сих пор эвфемистично называет «специальной военной операцией», превратилось в кровопролитие катастрофических масштабов, которого в Европе не видели поколениями. «Даже скромные оценки свидетельствуют о сотнях тысяч погибших и раненых с обеих сторон. Небольшие достижения [России], такие как недавний захват Авдеевки, обошлись огромной ценой», — напоминает Ченс.

Армия России, которая когда-то пользовалась признанием, оказалась на самом деле чрезвычайно неготовой и уязвимой к современному оружию в руках решительного украинского сопротивления. Даже если война закончится завтра, вероятно, понадобятся многие годы, чтобы восстановить силу и численность ЗС РФ, прогнозирует журналист.

Два года полномасштабной войны также еще больше ухудшили ситуацию внутри России, отмечает журналист. Сотни тысяч ее граждан бежали за границу, чтобы избежать призыва. Властям РФ пришлось пережить вооруженное восстание, во время которого наемники ЧВК Вагнера с оружием в руках двинулись на Москву, бросив беспрецедентный вызов власти Кремля. Из-за пренебрежения международного сообщества Россия стала страной, в отношении которой наложены сильнейшие санкции. А Путина подозревают в военных преступлениях в Гааге. Самый громкий критик Путина — Алексей Навальный — умер. Поэтому на фоне широкого подавления инакомыслия Россия «еще больше погрузилась в изоляцию и темноту», констатирует CNN.

Напоминая о годах правления и преступлениях режима Путина до вторжения в Украину — от войны в Чечне до убийства Анны Политковской — автор материала называет «переломным моментом» 24 февраля 2022 года.

«Дело не только в том, что Путин просчитался в своих амбициях завоевать Украину, но и в том, что вместо ожидаемой им кампании сейчас идет бессрочная война. Скорее, его полномасштабное вторжение в Украину стало моментом, когда Путин наконец отказался от любого подобия кооперации с Западом и любого притворства относительно того, что несогласие и критика внутри этой страны [РФ] будут терпеться», — резюмирует Мэтью Ченс.

Он признает, что пока есть «мало признаков хотя бы каких-то изменений в этом курсе».

«В действительности спустя два года после проведения своей „СВО“ Путин усиливает контроль над властью, оппоненты вынуждены молчать, а выборы в марте должны утвердить его пятый президентский срок. В частном порядке многие россияне тихо надеются, что смена курса произойдет. Но мало кто верит, что это произойдет сейчас или даже скоро», — завершает материал Ченс.