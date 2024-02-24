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Группа «Океан Ельзи» выпустила новую песню «Відповідь»

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  • 24.02.2024, 18:30
Группа «Океан Ельзи» выпустила новую песню «Відповідь»

Она приурочена ко второй годовщине войны.

Украинская рок-группа «Океан Ельзи» выпустила клип на новую песню «Відповідь». В описании говорится, что это особая композиция для коллектива. «Відповідь» — она о боли и памяти, «Відповідь» — она о пожизненной благодарности, «Відповідь» — она о сложном и долгом пути к победе. А еще она о вопросе «сколько еще…» и об ответе, который каждый точно сможет найти в своем сердце», — пишет группа.

«Я вложил в слова этой песни переживания, все эмоции, которые испытываю в течение последних двух лет с начала полномасштабной войны России против Украины. И мне кажется, что большое количество наших соотечественников испытывают то же самое. Поэтому мы позволили себе не только от своего имени, но от имени многих людей, с которыми я встречался, которых знаю, даже тех, кого не знаю, но чью боль чувствую сейчас, позволили вложить эти слова в песню «Відповідь», — рассказал лидер группы Святослав Вакарчук.

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