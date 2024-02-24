Украина подписала соглашения по безопасности с Канадой и Италией 1 24.02.2024, 18:50

Фото:president.gov.ua

Документы будут действовать на протяжении 10 лет.

24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России, Украина подписала еще два соглашения по безопасности — с Канадой и Италией.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет New Voice.

«Мы с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой. Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине», — заявил Зеленский.

Он также поблагодарил Трюдо и всех канадцев за то, что они вместе с Украиной с первого дня полномасштабной войны.

В сообщении на сайте президента отмечается, что документ также подтверждает поддержку со стороны Канады будущего членства Украины в НАТО, в частности путем содействия украинским реформам и совместимости Сил безопасности и обороны Украины с Альянсом.

Также соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования при повторной военной агрессии против Украины и предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных возможностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ.

Документ действует в течение десяти лет со дня его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до истечения срока его действия.

«Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони всегда содержательные. Важным результатом сегодняшней стало подписание двустороннего соглашения по безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности между Украиной и Италией», — заявил президент Украины в еще одном сообщении.

Он поблагодарил Италию за поддержку Украины, в частности обороноспособности и восстановления, и за продолжение предоставления военной помощи Украине до конца 2024 года.

Согласно сообщению на сайте президента Украины, соглашение закрепляет основные компоненты обязательств безопасности со стороны Италии, в частности, относительно долгосрочной военной и финансовой помощи на протяжении его действия. Оно определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества сотрудничества между Украиной и Италией в военной и невоенной сферах, в частности в политической, финансовой, гуманитарной и в сфере реформ.

Итальянская республика уже продлила на 2024 год действие соответствующего законодательства, разрешающего дальнейшую военную поддержку, и будет оказывать помощь Украине в течение десяти лет действия этого соглашения, отмечается в сообщении.

Кроме того, Италия и дальше будет вносить свой вклад в Миссию ЕС по оказанию военной помощи Украине путем проведения подготовки военнослужащих и продолжать партнерство с Одессой и областью с целью оказания поддержки, восстановления, усиления устойчивости и проведения реформ.

Отдельные блоки документа определяют сотрудничество в вопросах санкционного давления на агрессора и привлечения РФ к ответственности.