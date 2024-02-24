КНДР передала России 10 тысяч контейнеров оружия 11 24.02.2024, 20:59

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Об этом заявил Госдеп США.

С сентября 2023 года Северная Корея доставила в Россию более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или материалами, связанные с ними.

Как говорится в отчете Государственного департамента США, 7,4 тысячи контейнеров из общего количества доставила «Восточная стивидорная компания» через Восточный порт. Кроме того, часть боеприпасов завозили через военно-морскую ракетную базу «Дунай».

«Департамент продолжит срывать и разоблачать поставки оружия между КНДР и Россией. В рамках продолжающихся усилий Департамент определяет две дополнительные организации, которые участвовали в передаче боеприпасов из КНДР в Россию», - говорится в сообщении о санкциях.