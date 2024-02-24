В Витебском зоопарке спасают двух медвежат 3 24.02.2024, 21:13

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Их маму вспугнули лесники.

Двух медвежат, оставленных матерью, выхаживают специалисты Витебского зоопарка. Историю косолапых братика и сестрички зоопарк рассказал в Instagram.

Животных пришлось изъять из дикой природы при довольно драматичных обстоятельствах, пишет tochka.by.

Как рассказали в зоопарке, все началось, когда в лесном массиве между Западной Двиной и озером Селяево работники лесничества обозначали границы будущей делянки под рубку.

Один из мужчин ушел далеко от коллег. Как он рассказал позже, в какой-то момент сугроб в 10 м от него зашевелился, и оттуда поднялся… медведь. Оцепенев, человек не мог сдвинуться с места, а испуганный зверь бросился в чащу.

Брошенные малыши

Лесник позвал остальных работников, и они решили рассмотреть покинутую берлогу, когда вдруг заметили, что она не пуста: внутри находились медвежата. Люди тут же покинули это место, чтобы дать медведице возможность вернуться к детенышам. Однако этого не случилось.

Вернувшись на следующий день, сотрудники лесничества по следам поняли, что мать так и не навестила медвежат, а значит, жизнь малышей оказалась под угрозой.

В итоге спасать их 21 февраля приехала целая комиссия, которая окончательно убедилась, что медведица оставила потомство. Чтобы медвежата не умерли от голода или нападения других зверей, косолапых было решено забрать из леса.

Виноваты ли работники лесничества?

Зампредседателя комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Марковский подчеркнул, что наличие берлоги в этой части леса оказалась для людей полной неожиданностью.

Эта территория не относится к особо охраняемой, здесь не зафиксирована устойчивая популяция краснокнижных животных. По данным Белорусского общества охотников, еще в начале зимы ничто не указывало на присутствие медведя в данной местности.

Поэтому работники лесничества ни в чем не виноваты: они лишь делали свою работу и сообщили о покинутых медвежатах, как только смогли.

Как выхаживают медвежат

Маленьких медведей – самца и самку – доставили в Витебский зоопарк. Там их осмотрел ветеринарный врач, а после началась круглосуточная реабилитация малышей, которые, как сказали в зоопарке, «пока настолько малы, что даже не умеют самостоятельно справлять естественные потребности».

«Круглые сутки через каждые полтора часа выпаиваю их из бутылочек с сосками смесью сливок и молока. Надо следить, чтобы малышам было тепло, сухо, чтобы у них не вздувались животики, дыхание оставалось легким», – рассказывает ветврач и по совместительству директор зоопарка Ирина Орлова.

Сейчас специалисты уверяют, что состояние медвежат стабилизировалось. Когда жизнь малышей будет вне опасности, решится их дальнейшая судьба.