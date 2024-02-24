Украинские морпехи уничтожили КамАЗ с пусковой установкой «Ланцетов» и оккупантами 2 24.02.2024, 21:23

2,260

Архивное фото

Видеофакт.

Украинские защитники из Военно-морских сил ВСУ уничтожили российский грузовик с пусковой установкой беспилотников вместе с личным составом захватчиков, пишет liga.net.

Боевую работу проделали защитники из 38-й отдельной бригады и 140-го отдельного разведывательного батальона морпехов.

Защитники обнаружили российский грузовик с пусковой установкой БпЛА – проследив за захватчиками к месту их укрытия, морпехи передали координаты «мастерам по уничтожению таких целей» и зафиксировали поражение автомобиля вместе с личным составом, сообщает ВМС.

На видео защитники показывают вражеский КамАЗ с беспилотником и пусковой установкой – оккупанты запустили дрон-камикадзе «Ланцет».

После пуска грузовик едет, оккупанты прячут его в посадке, но его видит украинский дрон.

Украинские морпехи снимают то, как оккупанты забирают свой другой беспилотник (вероятно, разведывательный) посреди поля, идут и останавливаются возле КАМАЗа.

Происходит прилет по грузовику – затем взрыв, далее видны столб дыма и пожар.