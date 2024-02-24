Двое рыбаков решили выйти на лед Солигорского водохранилища 1 24.02.2024, 21:55

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Их пришлось спасать.

На Солигорском водохранилище работники ОСВОД спасли двух рыбаков, сообщает МЧС.

Сегодня, 24 февраля, в 9.16 спасателям сообщили, что на водоеме треснул лед и двое рыбаков оказались в воде. Один мужчина был в спасательном жилете, к которому был прикреплен свисток, с его помощью он начал звать подмогу.

Работники спасательной станции ОСВОД извлекли рыбаков и доставили их на берег. Медики скорой осмотрели рыболовов, от госпитализации те отказались.