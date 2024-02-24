В Польше белорусы разработали сайт, позволяющий вернуть кауцию 24.02.2024, 22:14

Первоначальная версия сервиса уже доступна пользователям.

Белорусские программисты в Польше создали сервис, который позволяет вернуть кауцию от недобросовестных арендодателей. С помощью инструментов искусственного интеллекта сайт анализирует предварительно загруженный договор аренды пользователя и составляет письмо с требованием о возврате кауции — досудебную претензию. MOST связался с одним из разработчиков сервиса и узнал подробности.

— На разработку сервиса у нас ушло где-то два месяца, мы использовали готовые решения по распознаванию текста, которые уже хорошо себя зарекомендовали, — рассказал собеседник.

Первоначальная версия сервиса уже доступна пользователям, но, по словам разработчиков, сервис будет дорабатываться.

— Есть сложность с вариациями написания адреса в договоре. Например, квартира «по улице Прямой», может быть распознана как «улица Прямая». Из-за этого досудебную претензию придется немного исправить, но это все равно проще, чем писать ее с нуля.

Сайт работает на безвозмездной основе.

— Мы не просим никаких денег за услугу. Сервис создан энтузиастами как эксперимент по применению новых технологий, — говорится на сайте.

Сервис требует в числе прочего указать номер счета для возврата кауции. Он используется для генерации досудебной претензии. Однако у нас возникает вопрос о том, безопасно ли оставлять эти данные.

— Номер счета вводить полностью безопасно — это не номер карты. На номер счета можно только отправить деньги — чего мы и хотим добиться, — говорит собеседник.

Если сервис окажется востребованным, разработчики планируют расширить его функционал.