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В Белостоке белорусы, украинцы и поляки провели акцию «Вместе против российской агрессии»

  • 24.02.2024, 23:01
В Белостоке белорусы, украинцы и поляки провели акцию «Вместе против российской агрессии»

Уникальная акция.

Белорусская диаспора Белостока совместно с городскими властями и украинской диаспорой провели акцию солидарности с народом Украины под названием «Вместе против российской агрессии», пишет Telegram-канал «Хартия-97%».

В акции приняло участие более 500 человек.

На акции выступили:

Яцек Бжезовский — воевода Подляшский, Збигнев Никиторович — заместитель мэра города Белостока и представители белорусской и украинской диаспоры.

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