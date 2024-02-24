В Белостоке белорусы, украинцы и поляки провели акцию «Вместе против российской агрессии»
- 24.02.2024, 23:01
Уникальная акция.
Белорусская диаспора Белостока совместно с городскими властями и украинской диаспорой провели акцию солидарности с народом Украины под названием «Вместе против российской агрессии», пишет Telegram-канал «Хартия-97%».
В акции приняло участие более 500 человек.
На акции выступили:
Яцек Бжезовский — воевода Подляшский, Збигнев Никиторович — заместитель мэра города Белостока и представители белорусской и украинской диаспоры.