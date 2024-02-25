Страны G7 продолжат принимать меры для снижения доходов России 25.02.2024, 3:56

Российские активы останутся замороженными.

Страны «Группы семи» в день второй годовщины начала войны России против Украины заявили, что продолжат принимать меры для снижения доходов Москвы, сообщает «Радио Свобода».

«Мы продолжим препятствовать развитию будущих энергетических проектов России и препятствовать развитию ею альтернатив транспортировке энергоносителей и другим услугам. Мы продолжим сокращать источники доходов России», — говорится в заявлении стран G7.

Российские активы останутся замороженными в странах «семерки» до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб Украине от боевых действий, отмечается в коммюнике.

Также страны G7 пообещали способствовать восстановлению Украины после завершения конфликта, препятствовать обходу санкций Россией при помощи третьих стран и ввести ограничения против тех компаний и граждан, которые помогают российскому военно-промышленному комплексу.

Кроме того, «Группа семи» пообещала ужесточить контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть и призвали Россию объяснить обстоятельства смерти Алексея Навального в колонии.

Страны G7, Евросоюз и Австралия заблокировали активы российского Центробанка наличными и в ценных бумагах на сумму около 260 миллиардов евро. Большая часть от этой сумы находится в европейском депозитарно-клиринговом центре Euroclear. В 2023 году центр заработал около четырех миллиардов евро на инвестировании российских активов. Совет ЕС в середине февраля утвердил постановление, которое даст легальную базу для использования прибыли от замороженных активов России для Украины.

Москва обещает ответить на конфискацию ее активов за рубежом и передаче их Киеву.