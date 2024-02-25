В Беларусь прилетели первые журавли 2 25.02.2024, 8:52

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Необычно рано.

В этом году журавли, как и, например, дикие гуси, прибыли в Беларусь гораздо раньше привычного срока. Обычно такие визиты фиксируются не раньше середины марта, а в этом году журавли прилетели зимой, пишет издание «Смартпресс».

«Весна решила прийти раньше запланированного — сегодня днем, 24 февраля, сделала первые кадры журавлей, которые вернулись из теплых краев. Подготовиться к такому сложно — первые встречи с перелетными птицами всегда неожиданные», — делится впечатлениями наблюдатель и фотограф дикой природы Инна Шкурко.

Она заметила высоко в небе крупных птиц во время путешествия по Лепельскому району. Журавли пролетели прямо над головой женщины.

«Поднесла бинокль — и не поверила своим глазам: в мою сторону летели журавли. Довольно быстро услышала их курлыканье — первое прекрасное курлыканье в этом году!» — говорит Инна Шкурко.

При этом она успела зафиксировать череду на камеру, сделав несколько кадров.

Комментируя фото Инны Шкурко, зоолог Виталий Кощеев отметил: на Миорщине и Браславщине первых журавлей наблюдали еще раньше — 13 и 14 февраля.

В обычные годы журавли возвращаются в Беларусь в конце марта — начале апреля. Но если конец зимы отмечен оттепелями и весна приходит рано, то птицы появляются в середине марта. А за нынешний совсем ранний визит остается благодарить только потепление климата.

Считается, что птицы, летящие на север, путешествуют большими стаями, «местные» журавли прилетают на знакомые им гнезда парами. Заняв гнездовой участок, птицы сообщают о своем появлении громким трубным курлыканьем, которое журавли издают как в полете, так и на земле. Когда пара решает занять гнездо, можно слышать «дуэт» самца и самки.